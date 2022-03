Britney Spears ha hecho saltar las alarmas de una boda secreta en sus redes sociales

La cantante, libre de su custodia tras 13 años bajo el yugo de su padre, también piensa en un nuevo embarazo

Todo lo que tienes que saber del infierno de Britney de la mano de su documental en Netflix

Britney Spears es, desde hace unos meses, una mujer nueva a sus 40 años. El pasado 2021 significó para ella el fin de la custodia a la que estaba sometida, una dictadura parental a cargo de James Spears en la que la artista no podía tomar decisiones básicas como coger su coche para ir a comprar un café sin tener que pedir permiso, postear en su propio Instagram lo que le diera la gana o incluso decidir tener hijos con su pareja (confesó ante el juez que le habían hecho ponerse un DIU). Todo eso se ha acabado para Britney, y una de las primeras cosas que hizo junto a su novio, Sam Asghari, fue prometerse a principios del pasado mes de septiembre, y empezar a planear una boda... un enlace que, por sorpresa y en secreto, podría haberse producido ya.

La pareja se encuentra en la Polinesia Francesa celebrando el 28 cumpleaños de Sam, pero un detalle en las publicaciones de Britney ha desatado los rumores: desde que se prometieron, la artista de '...Baby one more time' se ha dedicado a llamarle "fiancé" ('prometido') en cada post en el que salía, pero en uno de los últimos ha escrito claramente "husband" ('marido'), y todos se han vuelto locos.

Ninguno de los dos, de momento, ha dado más detalles, aunque sí fue sospechosa una imagen que ella compartió hace unos días abrazada a su chico con un vestido largo y un recogido al atardecer, un look muy de 'boda en la playa'. ¿Qué opinas?

La nueva vida de Britney Spears no ha hecho más que empezar: desde que se conociera la resolución judicial que eliminaba la conservaduría de James Spears sobre su hija, todo han sido cambios: Britney tiene una nueva mascota, un perrito al que ha llamado Sawyer:

También anunció que próximamente se mudará de casa, aunque de eso no ha dado muchos más detalles: "Llevo viviendo en esta casa 7 años y estoy en proceso de comprar una nueva. ¡Es momento de un cambio!", escribió mientras mostraba el atardecer que se puede ver desde su dormitorio en la zona de Hidden Valley, distrito al norte de Los Angeles, pero lejos del bullicio de la ciudad, y muy cerca de la exclusiva playa de Malibú.

¿Pensando ya en tener hijos?

Con todos estos cambios en su vida, no es de extrañar que Britney también quiera ampliar la familia: a sus 40 años, y tras 13 de ellos prácticamente tirados a la basura, es normal que ahora Britney tenga prisa por recuperar el tiempo perdido, y ahora que está feliz incluso ha dejado caer en Instagram que está "planeando tener bebés en Polinesia". Todo lo que le haga feliz ¡bienvenido sea!

