Los Oscar no siempre aciertan. Un ejemplo: el año pasado, cuando Will Smith propinó una bofetada al presentador Chris Rock que conmocionó al mundo entero, la inolvidable metedura de pata de Moonlight como Mejor Película, y un largo historial de algunos ganadores cuestionables en las categorías más importantes (como el ganador de la Mejor Película de 2018, Green Book). Pero, a pesar de sus muchos defectos, los Oscar siguen siendo la ceremonia de entrega de premios más prestigiosa del cine estadounidense, y algunas de las mejores películas de todos los tiempos han ganado premios de la Academia. Y, por suerte, si quieres ampliar tus conocimientos sobre cine de prestigio y premiado, Netflix tiene algunas opciones estupendas para que veas ahora mismo.



La propia Netflix ha entrado en el juego en los últimos años, con algunas de sus propias películas, como El poder del perro y Mank, que han conseguido nominaciones a los Oscar e incluso victorias. Así que, tanto si buscas un clásico de los 60 como Bonnie and Clyde o una obra maestra moderna como Roma, Netflix te lo pone fácil. Si quieres una apuesta segura para ver una gran película en Netflix, aquí tienes varias opciones que tienen como gran aval el haber ganado el Oscar en la categoría de Mejor película. Si lo que busca es un poco de prestigio, Netflix tiene unas cuantas películas de los Oscar entre las que elegir. Sin embargo, puede ser difícil encontrar exactamente lo que estás buscando, así que a continuación hemos reunido una lista de las mejores películas de los Oscar en Netflix en este momento.

Para reducir la lista, hemos tenido en cuenta las películas que han ganado al menos un Oscar, por lo que aunque Gangs of New York ha recibido muchas nominaciones, se ha quedado con las manos vacías. Pero aún hay una refrescante variedad de películas que recibieron el reconocimiento de los Premios de la Academia entre las que elegir, incluidas las clásicas ganadoras del Oscar a la Mejor Película, éxitos recientes e incluso películas un tanto olvidables pero agradables que consiguieron una victoria en la gran noche. Sin más dilación, echa un vistazo a nuestra lista de las mejores películas de los Oscar en Netflix ahora mismo.