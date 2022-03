Jennifer Lopez y Aurah Ruiz han compartido hotel (y quizá hasta cama) en Las Palmas de Gran Canaria

La cantante ha estado en la isla grabando su próxima película: ¿por qué ha sido motivo de cachondeo su visita entre los canarios?

Aurah Ruiz muestra su impresionante nuevo vestidor de tres habitaciones

El mundo celebrity es una sorpresa continua, y lo mismo nos enteramos de relaciones tan extrañas como la de Diego Matamoros con la influencer Marta Riumbau o de uno de los temas del momento: que la periodista Marta Riesco tiene una vena cantante. Pero lo que hoy nos ocupa tiene que ver con una estrella de la tele nacional y otra del firmamento de Hollywood como son Aurah Ruiz y Jennifer Lopez, que tienen más en común de lo que os creéis.

La influencer española estuvo hace unos meses 'viviendo' en un hotel con su chico, Jesé Rodríguez, y su hijo en común, Nyan, hasta que encontraron una casa para irse a vivir juntos (que, por cierto, ya han encontrado y es ésta). Concretamente se alojó en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, un alojamiento a todo lujo con piscina sólo para vips, varios restaurantes o spa. ¿Y adivináis dónde se han alojado Jennifer Lopez y Ben Affleck los días que han estado en la isla mientras ella rodaba su nueva peli, 'The Mother'? Efectivamente: también en el hotel Santa Catalina.

Evidentemente, hablando de estrellas top, no podían coger una habitación normalita, y aunque no podemos confirmar que hayan compartido cama, sí podría haber ocurrido: Aurah y Jesé se alojaron el pasado verano en la Premium Suite, a la que no le falta ni un detalle por unos 350 euros la noche, aunque si no fuera lo suficientemente VIP para JLo y Ben, siempre podrían haber cogido la Royal Suite, con una diferencia de precio que sube hasta los 500 euros por noche, pero que es prácticamente igual pero un poco más grande.

Aurah, de hecho, nos hizo un pequeño tour por el hotel en que ahora también sabemos que se han alojado dos estrellas de Hollywood, y aunque no se puede saber sin han dormido en la misma cama, se han duchado en la misma ducha y se han sentado en el mismo váter, sólo la idea ya nos parece toda una fantasía:

No es la primera vez de JLo en este hotel

La cantante de 'Waiting for tonight' ya es una cara familiar en Las Palmas de Gran Canaria, y concretamente también en este hotel, y es que Jennifer ya estuvo hace algo más de 15 años alojada en el Santa Catalina, pero por aquel entonces, en 2006, aún estaba con Marc Anthony, antes de tener incluso a sus gemelos (2008) y separarse definitivamente en 2011.

