Will Smith ha pedido disculpas al actor Chris Rock. La agresión del actor al humorista durante los Premios Oscar empañó la 94 edición de estos prestigiosos galardones y es de lo único que se habla del evento incluso 24 horas de haber sucedido los hechos. Minutos después de producirse el incidente por un comentario del presentador de la gala sobre el pelo de la mujer del actor, Smith era galardonado como Mejor Actor de Reparto y en su discurso pidió disculpas a la Academia a los presentes pero se echó en falta una disculpa directa al agredido.

Sus palabras han tardado en llegar, pero han llegado. Horas después de que la Academia anunciase que había "abierto una investigación formal" en la que estudiará futuras acciones según su la ley de California, el actor ha publicado un post en su cuenta de Instagram en el que "lamenta" su comportamiento. "Lamento profundamente mi comportamiento", ha escrito el actor. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva", indica Will Smith en su publicación. "Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", añade.

El actor afirma que "las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente". Y destacan sus disculpas al cómico: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".

En su post, Will Smith también pide disculpas "a la Academia, los productores del programa, a los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo". "Me gustaría disculparme con la familia Williams y con mi familia de King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros", destaca.

"Soy un trabajo en progreso", concluye Will Smith.

