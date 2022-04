Jennifer López tiene un gran anuncio. A través de su cuenta de Twitter, la cantante ha publicado un vídeo en el que, emocionada, ha contado "el mayor anuncio" que ha hecho en las últimas semanas: ¡está comprometida! Después de varios meses de noviazgo y de que empezaran a surgir los rumores en la prensa internacional a través de declaraciones de su círculo más cercano, Ben Affleck ha hincado la rodilla y le ha dado el anillo de compromiso: "es una historia realmente muy emocionante y especial para compartir".

Tal ha sido la emoción de este anuncio, que la cantante se ha mostrado con una sonrisa de oreja a oreja y una risa nerviosa en el momento de hacerlo público. Tras ello, ha cambiado el nombre de sus redes sociales a 'JLo' y un emoji de un anillo de compromiso, gestos que hacen que parezca que todo va viento en popa y que, esta vez, sí es la definitiva puesto que ambos se han encontrado en un momento mucho más tranquilo de sus vidas en el que saben perfectamente qué es lo que quieren conseguir.

Y es que, Ben Affleck le ha pedido matrimonio a su novia por segunda vez. La primera ocurrió en 2004, cuando mantuvieron su primera relación amorosa. Sin embargo, la relación se rompió justo después del compromiso. Ahora, ambos se muestran amorosos y cariñosos en cada momento que se dejan ver en público y comparten tiempo no solo en pareja sino también en familia, junto a los dos hijos de JLo junto a Marc Anthony, y de Affleck junto a Jennifer Garner. Una cercanía que ha hecho que ya compartan casa.

Según la revista People, el mensaje para los suscriptores de su boletín de noticias personal, 'On the JLo', incluía otro vídeo en el que podía verse a la cantante admirando un anillo de compromiso con un diamante verde de grandes dimensiones.

