Que Bradley Cooper es uno de los actores más guapos de la historia de Hollywood no es ningún secreto. El intérprete de películas como 'Ha nacido una estrella', 'Joker' o 'Resacón' ha protagonizado infinidad de películas, pero también infinidad de sueños subidos de tono de hombres y mujeres a lo largo y ancho del planeta, porque no se puede negar que a sus 47 años está de toma pan y moja. Bradley, sin embargo, y hasta donde sabíamos, gusta sólo de salir con mujeres... o eso pensábamos.

El actor estuvo casado con Jennifer Esposito y salió (y tuvo una hija) con la modelo internacional Irina Shayk durante cuatro años hasta su ruptura en 2019. Hasta se le atribuyó un lío con Jennifer Garner, otro lío con Ana de Armas y otro con Lady Gaga tras rodar 'Ha nacido una estrella', algo que ambos negaron incansablemente... y ahora se ha dejado ver por las calles de Nueva York besándose con un hombre. Y no es cualquier hombre: se trata del también guapísimo actor Matt Bomer (de 'The Sinner' y 'Magic Mike'), que sí es abiertamente gay. Pero agarraos, que la cosa no va por donde pensáis.

Aunque la mente de más de uno ya haya echado a volar, lo cierto es que ambos se encuentran rodando en La Gran Manzana la película 'Maestro', basada en la interesante vida del compositor Leonard Bernstein (1918-1990), conocido por sus dotes musicales, por haber sido asistente principal en la Filarmónica de Nueva York con sólo 25 años o, su hito más conocido, haber compuesto la música de la afamada obra musical 'West Side Story' (1961). La película, además, no sólo se basará en sus logros más conocidos, sino también en su parte más personal y desconocida, y de cómo vivió siendo un hombre homosexual en la América de los años 70 tras reconocer su homosexualidad, después de haberse casado con una mujer -Felicia Montealegre- y tener 3 hijos.

Desde luego, ambos han cumplido el sueño de muchos y muchas, porque tanto los fans de uno como del otro pagarían por darse la mitad de ese beso con el que han sellado su 'amor' de película en las tomas del rodaje, aunque apostamos a que, aunque Matt Bomer tenga pareja (se casó con Simon Halls en 2011 y tiene con él tres hijos estupendos: Henry, Kit y Walker), lo habrá disfrutado mucho más allá de la actuación... porque no todos los días uno puede besar en los labios a Bradley Cooper. ¡Suertudo!

