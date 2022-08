Ashton Kutcher ha desvelado que está pasando por un lucha complicada. El actor contaba en un adelanto del programa de National Geographic Running Wild with Bear Grylls: The Challenge que sufre vasculitis, una rara enfermedad que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos. El intérprete lleva dos años luchando contra la enfermedad que le ha llegado a afectar mucho en varias partes de su cuerpo. Según ha contado el protagonista de la película 'Sin compromiso', esta rara enfermedad le ha provocado daños en la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Gtres

El portal digital estadounidense Access Hollywood ha sido el encargado de desvelar el adelanto del vídeo en el que el intérprete se confiese de este problema tan personal que nunca antes había comentado en público, y que parece que le está haciendo tener una vida muy complicada. "Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio", revela el protagonista de 'Algo pasa en las Vegas'.

Ashton Kutcher, desde que le diagnosticaron la enfermedad, se encuentra en rehabilitación para volver a reconstruir cada uno de sus sentidos otra vez. A pesar de esa condición, el actor se siente muy afortunado de estar vivo y no deja que la enfermedad le impida trabajar o disfrutar de su familia. Ashton Kutcher y Mila Kunis se casaron en 2015 y la actriz es un pilar muy importante para el intérprete, ya que desde el diagnóstico ha estado a su lado en todo momento.

