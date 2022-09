Muy emocionado y al borde del llanto el astro del fútbol David Beckham se despedía de la reina Isabel II. Después de haber realizado una kilométrica cola de más de doce horas y de unos cuantos kilómetros, como los cientos de ciudadanos de a pie que se agolpaban a las puertas de la capilla ardiente instalada en Westminster, el futbolista ha querido presentar sus condolencias ante el féretro de la Reina.

El marido de Victoria Beckham llegó sobre las 2:15 de la madrugada para despedirse de la Reina. Tras más de 8 kilómetros de cola y más de doce horas de espera, por fin conseguía entrar en la capilla ardiente, donde no podría reprimir las lágrimas al ver por última vez a la monarca con la que tenía una excelente relación.

Aunque el deportista intentó pasar desapercibido con su look compuesto por un abrigo y una boina negra, fueron muchos los que reconocieron a David Beckham, a pesar de su "atuendo de camuflaje". Sin embargo, el decidió tomarse de la mejor manera posible y según cuentan algunos testigos, compró donuts para todo el mundo que hacía cola junto a él.

David Beckham just told @itvnews at 2pm that he joined the #QueueForTheQueen at 2am. pic.twitter.com/43AxWdxB0k — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2022

Además, en unas declaraciones realizadas a la prensa inglesa asegura que fue muy emocionante hacer una cola de más de doce horas para despedirse de la reina Isabel II. Su relación con ella era muy estrecha. David Beckham se ha confesado en decenas de ocasiones como una persona muy monárquica. Prueba de su cariño y amistad con la Reina era su post en Instagram para despedirla.

"Estoy realmente triste por la muerte de Su Majestad, la Reina. Qué lluvia de amor y respeto vivimos por el Jubileo de Platino. Lo devastados que nos sentimos hoy muestra lo que ella ha significado para la gente en este país y en todo el mundo. Cuánto nos inspiró con su liderazgo. Cómo nos consolaba cuando los tiempos eran difíciles. Hasta sus últimos días sirvió a su país con dignidad y gracia. Este año ella habría sabido lo amada que era. Mis pensamientos y oraciones están con nuestra Familia Real", escribía en sus redes sociales junto a una foto de su Majestad.

Su relación especial con Isabel II

El futbolista fue condecorado con la Orden del Imperio Británico en el palacio de Buckingham en el año 2003. Y siempre ha mostrado su gran respeto y admiración por la Reina y la monarquía británica.

