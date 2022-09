El mundo de la farándula italiana se ha vestido de luto estos días, cuando todos se han enterado de la triste muerte de un personaje televisivo muy querido por todos: el ex tronista Manuel Vallicella. El joven, de 35 años, al parecer se habría quitado la vida hace sólo unos días, después de llevar años luchando, entre otras cosas, contra unos problemas psicológicos que no ha podido superar. Así lo confirmaba su amigo el músico y DJ Enrico Ciriaci, que lloraba su pérdida en redes sociales: "Adiós amigo, demasiado bueno para esta maldita vida. Roto", escribía, que explicaba al medio 'Biccy' el motivo del fallecimiento.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Manuel, al parecer, era un chico muy querido entre todos los que le conocían, y el televisivo Amedeo Fenza también quería despedirle públicamente: "¡Solo tenía 35 años! Todavía le quedaba una vida por delante… Ojalá estuviera en los brazos de su amada madre. No tengo palabras. Que descanse en paz". La madre de Manuel había fallecido 3 años antes, en 2019, y su pérdida habría sido algo que no pudo superar. "Sin palabras... estoy muy apenada. Nunca olvidaré tu timidez y tus dulces ojos. fue un honor conocerte. Ya puedes descansar, que la tierra te ilumine, Manuel, buen viaje", apuntaba Ludovica Valli, ex compañera de 'Uomine e donne', versión italiana de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Al parecer, el joven italiano había decidido apartarse de la televisión hace tiempo para tratarse sus problemas de salud mental, que se vieron agravados con la muerte de su madre.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La despedida de Luca Onestini a Manuel Vallicella

La noticia no tardaba en llegarle un conocido nuestro, Luca Onestini (ex concursante de 'Secret Story' y hermano de Gianmarco Onestini), que también se quedaba devastado al conocer la noticia: "Duele. Adiós, Manuel. Descansa en paz", escribía en sus historias de Instagram junto a una foto en blanco y negro del fallecido.