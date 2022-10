El actor Kevin Spacey ha echado hasta las lágrimas cuando el jurado popular en el juicio civil al que se enfrentó este miércoles en Nueva York le declaraba inocente de los cargos de abuso sexual a un menor. 90 minutos tardaron en tomar la decisión. Los hechos de los que se le acusaban desde 2017 ocurrieron supuestamente en 1986, cuando el también actor Anthony Rapp (famoso por su aparición en el musical 'Rent') -que por aquel entonces tenía sólo 14 años (Spacey tenía 26)- sufrió, según él, un abuso sexual en su apartamento que le provocó lesiones. Aquello provocó una oleada de críticas y denuncias en masa hasta convertir a Kevin en uno de los principales objetivos del movimiento '#MeToo', pero ahora un jurado compuesto por 11 integrantes le declaraba no culpable por falta de pruebas. Una buena noticia que se suma a la que recibió en 2019, cuando otra acusación contra él fue retirada.

Rapp, que ahora tiene 50 años, no ha querido hacer declaraciones tras conocerse la sentencia en la que ahora se determina que Rapp no sufrió abuso por parte de Spacey en una fiesta que este último organizó en el piso que tenía entonces en la Gran Manzana, pero no escatimó en detalles cuando contó su versión de los hechos: "Estaba atrapado debajo de él. No sabía qué hacer", dijo en su testimonio. Ahora han sido sus abogados los que se han limitado a decir que "el jurado ha hablado", mientras que la defensa de Spacey ha sido algo más positiva: "Estamos agradecidos de que el jurado haya visto la verdad", dijo Jennifer Keller, una de las abogadas de Spacey.

Tras todas las acusaciones públicas que recibió, fue cuando Spacey se vio 'forzado' a salir del armario y declarar su homosexualidad, ya que todas las denuncias provenían de hombres. En pleno fervor del movimiento, el actor optó por pedir perdón "por lo que pudo haber sido un comportamiento de borracho profundamente inapropiado" e ingresó en una clínica de rehabilitación para tratar su adicción al sexo, pero eso no le libró de quedarse sin trabajo en la exitosa serie 'House of Cards' y en la película 'Todo el dinero del mundo', donde fue reemplazado por Christopher Plummer para interpretar al magnate del petróleo John Paul Getty.

Kevin Spacey tiene todavía varios juicios a la espera, cuatro de ellos al otro lado del charco, en Reino Unido, y todos ellos, también por abusos sexuales. La decisión de imputarle la tomaba la Fiscalía británica: "La Crown Prosecution Service ha autorizado la presentación de cargos penales contra Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres", anunció Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de la CPS, el pasado mayo, tras la reunión de todas las pruebas necesarias para investigarle. "También ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento", añadió. Estos hechos de los que se le acusan habrían tenido lugar entre 2004 y 2015, cuando Spacey era director artístico en el teatro Old Vic de Londres.