Kevin Spacey ha sido acusado de cuatro cargos de agresión sexual y uno por "provocar que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento".

La decisión ha sido desvelada hoy por la fiscalía británica Crown Prosecution Service (CPS), que ha pasado más de un año revisando un expediente que le ha pasado la Policía Metropolitana. "La CPS ha autorizado la presentación de cargos penales contra Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres", dijo Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales de la CPS.

"También ha sido acusado de hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento". Los cargos son consecuencia de una revisión de las pruebas reunidas por la Policía Metropolitana en su investigación.

Se cree que al menos algunas de las acusaciones tienen su origen en la época en que Spacey trabajó en el teatro Old Vic de Londres, donde fue director artístico entre 2004 y 2015. Tras una cascada de acusaciones de agresión sexual contra el actor en Estados Unidos, el teatro emprendió una investigación interna que, según la BBC, dio lugar a la presentación de 20 víctimas que afirmaban que se había comportado de forma inapropiada con ellas.

Ernesto Ruscio Getty Images

La batalla legal de Kevin Spacey

Los cargos anunciados hoy son los últimos de una serie de batallas legales tanto civiles como penales que Spacey ha estado librando desde que las acusaciones de su agresión sexual y mala conducta fueron expuestas públicamente por primera vez en 2017 por el actor de "Rent" y "Star Trek: Discovery" Anthony Rapp.

Spacey, que ha negado las afirmaciones de Rapp, sigue inmerso en un juicio civil por las acusaciones después de que Rapp lo demandara en Nueva York por abuso sexual. El mes pasado, Spacey presentó un documento en el que solicitaba la desestimación del caso.

En 2018, se retiró una acusación penal contra Spacey en Massachusetts después de que la supuesta víctima se negara a testificar y también retirara una demanda civil. Spacey se declaró no culpable antes de que se retirara el caso penal. Ese mismo año se libró de una posible acusación penal en Los Ángeles después de que los fiscales dijeran que el supuesto incidente había prescrito según la ley de prescripción de California.

Y en 2019 una demanda civil contra el actor alegando agresión sexual también fue desestimada después de que la demandante muriera. La muerte también significó que Spacey eludió los cargos penales, según Los Angeles Times, después de que la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles dijera al periódico que no perseguiría el caso.

Spacey también sigue luchando contra una demanda de arbitraje de 31 millones de dólares relacionada con su tiempo en "House of Cards". Spacey fue despedido de la antigua serie estrella de Netflix tras las acusaciones de Rapp. En 2020, MRC, que produjo la serie, ganó un fallo de arbitraje diciendo que el actor les debía 31 millones de dólares en pérdidas de beneficios como consecuencia del despido de Spacey de la serie.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io