El actor Michael Douglas está pasando un gran momento en París por trabajo. El protagonista de películas como 'Instinto Básico' o 'Un día de furia' se está dejando ver estos días por la capital francesa, de lo más tranquilo, sin seguridad y visitando la ciudad entre rodajes. Sin embargo, lo que no ha pasado desapercibido ha sido el aspecto algo desmejorado e incluso descuidado con el que se está dejando ver estos días. Un aspecto que no concuerda con la imagen de hombre de lo más elegante que ha forjado durante años y que, sin embargo, a sus 78 años recién cumplidos, parece que está empezando a relajar.

Sin duda, sigue siendo todo un caballero, pero su imagen dista mucho de la que dio en una de sus últimas apariciones públicas hace unos meses, donde posó ante las cámaras con traje y con mucha mejor cara:

Impactante cambio físico de Michael Douglas en meses Gtres

A pesar de ello, el actor sigue atrayendo todas las miradas, y no dudó en atender a un grupito de gente que se le acercó a su salida de una cafetería cerca de Los Inválidos, firmó autógrafos y se hizo algunas fotos, aunque sin duda no era su mejor día. Aún así, hay que aplaudir su firmeza en cuanto a aceptar que los años pasan, y no ha caído en las redes de la poderosa industria de Hollywood para hacerse retoques. Algunos famosos se han hecho impactantes cambios físicos por culpa de sus operaciones estéticas, pero Michael ha decidido envejecer con dignidad cuando se acerca casi a los 80.

Gtres

Douglas, tras veranear en Mallorca con su mujer -Catherine Zeta-Jones- y en Cerdeña, está inmerso en las grabaciones de la serie sobre Ben Franklin que prepara Apple TV+, y que le han llevado a grabar en París y, especialmente, en Versalles, donde ha mostrado cómo se desarrollan sus días de trabajo en el palacio donde un día viviera María Antonieta.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.