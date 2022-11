Joe y Jill Biden han sido los anfitriones de una de las bodas más esperadas de su familia. El Presidente de los Estados Unidos ha abierto las puertas de la Casa Blanca para que su nieta predilecta, Naomi, celebrase su enlace con su novio, Peter Neal, con quien se ha dado el 'sí quier0' en una ceremonia privada de la que han disfrutado todos los miembros de la familia Biden y del novio. De esta manera se ha seguido la saga de otros presidentes, como George W. Bush que acogió la boda de su hija Jenna Bush en los jardines de la residencia presidencial durante su mandato. Así se han celebrado, con esta, 14 ceremonias de boda.

El compromiso se anunció hace ya unos meses, de hecho fue el pasado 4 de abril, cuando la joven Naomi Biden, de 28 años, confirmaba a través de sus redes sociales, que utilizaría los jardines de la Casa Blanca para celebrar su enlace con su prometido, Peter Neal, de 25 tras cuatro años de relación.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Peter and I are endlessly grateful to my Nana and Pop for the opportunity to celebrate our wedding at the White House. We can’t wait to make our commitment to one another official and for what lies ahead. — Naomi Biden (@NaomiBiden) April 4, 2022

"Peter y yo estamos infinitamente agradecidos con mi Nana y mi papá por la oportunidad de celebrar nuestra boda en la Casa Blanca. Estamos ansiosos por hacer oficial nuestro compromiso mutuo y por lo que está por venir", se podía leer en el mensaje en el que hacía público el evento.

La ceremonia ha sido íntima y solo los invitados (el círculo cercano de los novios compuesto por más de 250 personas) han podido acceder a los jardines durante su celebración, ante una altísima seguridad, lo que no ha evitado que hayan trascendido algunos de los detalles de la boda.

Así la prensa norteamericana ha conocido que se celebró en los jardines donde se colocó un altar decorado con flores ante las que había varias filas de sillas blancas plegables con un pasillo en medio por el que se acercó la novia al altar. En el pasillo lucía una alfombra blanca que arrancaba en la escalinata de la Casa Blanca, adornada también con guirnaldas y adornos florales, y que conducía hasta el altar. Una decoración clásica que los novios pidieron.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

Gracias a esta publicación de Jill Biden en su perfil oficial de primera dama (First Lady Of The United States), hemos conocido cómo era el vestido de novia de Naomi, con un corte clásico que, según publica la CNN, sería obra de Ralph Lauren.

Se da la circunstancia de que la novia es amiga de Tiffany Trump, hija del rival directo políticamente de Joe Biden, Donald Trump, y que hace tan solo unos días celebró su boda en la finca del magnate estadounidense. Lo que desconocemos es si ambas se intercambiaron invitaciones de boda.