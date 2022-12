Cher es una de las cantantes más destacadas del panorama internacional pero este 11 de diciembre ha sido noticia no por sus éxitos artísticos sino por una gran pérdida: el fallecimiento de su madre, Georgina Holt. Aunque no han trascendido los motivos de la muerte, era la propia artista la que confirmaba la noticia a sus seguidores a través de un escueto pero contundente mensaje en sus redes sociales: "Mamá se ha ido", con un emoticono de una cara triste en el se evidenciaba el significado de estas palabras.

El mensaje era publicado a las 6 de la mañana hora española y no tardaba en llenarse de respuestas recordando momentos icónicos de Georgina apoyando a su hija en televisión así como de mensajes de apoyo a la cantante. Y es que ambas estaban muy unidas, no en vano la cantante produjo un documental en torno a su figura en 2013, 'Dear Mom, Love Cher'.

A special memory for @cher singing with her mother Georgia Holt. ❤️ pic.twitter.com/jDQpdTZiGO — Leesa 🦋 (@Leesas_Classics) December 11, 2022

No ha trascendido el motivo de la muerte, pero cabe recordar que Cher ya confesaba a principios de septiembre, por la misma vía de las redes sociales, que la salud de su madre estaba delicada: "Mamá ha estado enferma de vez en cuando. Acaba de salir del hospital. Tenía neumonía. Está mejorando. El hogar es la mejor medicina para ella".

Aunque más desconocida que su hija, Holt también hizo su carrera como cantante. De pequeña cantó con el líder de la banda Bob Wills y los Texas Playboys y ganó varios concursos de talento y belleza. Tras ello, tuvo varios papeles menores en televisión y cine en la década de 1950. Apareció en 'Motivos para el matrimonio' o 'Las aventuras de Ozzie y Harriet'. También lanzó su álbum Honky Tonk Woman, que fue grabado en 1982, en 2013. El álbum incluye un dueto con Cher titulado "I'm Just Your Yesterday".