Este 2023 le ha dado a Ana de Armas la mejor de las noticias.película dirigida por Andrew Dominik que precisamente opta a ocho nominaciones a los premios Razzie, conocidos también como los anti Oscar porque distinguen a los peores filmes de cada año. La actriz hispanocubana saltó a la fama tras su paso por 'El Internado' y después hizo las maletas para trasladarse a EE.UU, donde se encuentra afincada. También donde su carrera en el cine ha despegado por todo lo alto.cuando Ana de Armas se podría alzar con la estatuilla dorada en la sección 'mejor actriz' frente a unas rivales de altura: Cate Blanchett- la gran favorita por TÁR tras ganar el Globo de Oro y el Critic Choice- Michelle Williams (Los Fabelman), Andrea Riseborough por 'To Leslie' y Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes, una de las grandes sorpresas de la temporada de premios dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert y película que se coloca como favorita en la próxima gala de los Oscar al lograr un total de once nominaciones.Ana de Armas está pasando por una época profesional exitosa pero enLa actriz lleva bastante tiempo enamorada de un nombre bastante desconocido para el gran público:, el vicepresidente de la red social de citas Tinder. La pareja se conoció gracias a un amigo que tenían en común. Desde entonces ambos conectaron y no es extraño verles en público haciéndose grandes muestras de afecto.