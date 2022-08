Es uno de los estrenos más esperados del año y Netflix por fin empieza a revelar los primeros detalles. El ansiado biopic de Marilyn Monroe es ya una realidad. Blonde, escrita y dirigida por Andrew Dominik, pretende trasladar al público las claves de la figura artística de Monroe, las implicaciones que para ella supuso ser considerada sex symbol como 'la ambición rubia' y el precio personal que pagó Norma Jean por la fama.

Con un repaso por los acontecimientos más importantes de su vida, Dominik recorre la infancia, adolescencia, primeras oportunidades como actriz, sus matrimonios y relaciones familiares y las polémicas en que se vio envuelta Marilyn. Para ello es clave la interpretación de Ana de Armas, que asume el rol principal en el que, como ya hemos podido comprobar en el tráiler, el parecido con la original es más que significativo. Junto a ella, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel y Julianne Nicholson, entre otros, completan el reparto.





Blonde: fecha de estreno en Netflix

Tras un proceso de 12 años, Andrew Dominik ha conseguido sacar adelante su ambicioso proyecto de Blonde. Ese es el tiempo que ha tardado desde que comenzó a gestar la idea que basa la película hasta que ha estado lista para su estreno. Pues bien, él y todo el equipo del filme, que ha visto su producción y lanzamiento retrasados por las dificultades en la financiación y la pandemia, ya pueden celebrar que Netflix ha fijado la fecha en la que veremos el fruto de su esfuerzo. Blonde se estrenará el viernes 23 de septiembre.

Como curiosidad, cabe destacar que, en todo este tiempo el proyecto ha sufrido notables variaciones, pues en 2010 Naomi Watts era la candidata principal para dar vida a Monroe y, posteriormente, también se planteó el nombre de Jessica Chastain. Ahora que vemos a Ana de Armas tan bien caracterizada, cuesta pensar en una opción más idónea.

