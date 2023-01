La temporada de premios de cine y televisión ha comenzado tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Acabamos 2022 con los premios Forqué y arrancamos acumulando otras entregas de galardones como los Gaudí, los Feroz o los esperadísimos Goya. Pero internacionalmente tenemos que atender a dos grandes citas, la primera era la de los Globos de Oro y, una vez pasada, la vista esta puesta en los próximos Oscar 2023. Hace meses que se dio a conocer que el presentador de la 95ª gala volvería a ser Jimmy Kimmel, por lo que ya solo queda saber quiénes serán los invitados a tan deseada velada. Por eso es momento de atender a quiénes son los nominados de este año.

Antes de la ceremonia, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (California), la Academia de Hollywood comienza con los anuncios importantes. En primer lugar, han ejecutado las votaciones de los académicos del 12 al 17 de enero y, por ello, ya puede anunciar oficialmente las nominaciones. En este 2023, lo hace el martes 24 de enero, a las 14.30 (hora española), en un acto presentado presentado por el actor inglés Riz Ahmed (Sound of Metal, The Night Of) y la estadounidense Allison Williams (Girls).

El interés español por conocer las nominaciones continuaba hasta la misma hora de la lectura de nominados pues, pese al descarte de Alcarrás como candidata a Mejor película internacional, aún teníamos en la carrera varios estrenos de la categoría Mejor corto de ficción (Tula, Votamos, Plastic killer y El tratamiento). Sin embargo, al final, la presencia nacional en los Oscar 2023 quedará representada solo por la actriz cubanoespañola Ana de Armas, candidata a Mejor actriz protagonista por su papel en Blonde.

Oscar 2023: listado completo de los nominados de este año

Se ha confirmado. En esta 95ª edición de los Oscar, celebrada en 2023, veremos a los equipos de varias de las cintas que partían como favoritas. Entre ellas están las triunfadoras en los pasados Globos de Oro 2023, por lo que las películas con más nominaciones han resultado ser Todo a la vez en todas partes, Almas en pena en Inisherin, Sin novedad en el frente y Los Fabelman. Consulta a continuación todos los nominados:

Mejor película

Sin novedad en el frente

Avatar: el sentido del agua

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

Top Gun: Maverick

El triángulo de la tristeza

Ellas hablan



Mejor dirección

Martin MacDonagh, por Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Todo a la vez en todas partes

Steven Spielberg, por Los Fabelman

Todd Field, por TÁR

Ruben Östlund, por El triángulo de la tristeza



Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett, por TÁR

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Los Fabelman

Michelle Yeoh, por Todo a la vez en todas partes

Ana de Armas por 'Blonde' consigue una de las nominaciones en la categoría de Mejor Actriz Protagonista de los 'Oscar 2023'



💫💫💫💫

— Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) January 24, 2023

Mejor actor protagonista

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Almas en pena de Inisherin

Brendan Fraser, por La ballena

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

Mejor actriz de reparto

Angela Basset, por Black Panther: Wakanda Forever



Hong Chau, por La Ballena

Kerry Condon, por Almas en pena en Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Todo a la vez en todas partes

Stephanie Sue, por Todo a la vez en todas partes



Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, por Almas en pena en Inisherin



Brian Tyree Henry, por Causeway

Judd Hirsch, por Los Fabelman

Barry Keoghan, por Almas en pena en Inisherin

Ke Huy Quan, por Todo a la vez en todas partes



Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente



Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking



Mejor guion original

Almas en pena en Inisherin



Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman

TÁR

El triángulo de la tristeza

Mejor película de animación

Pinocho, de Guillermo del Toro



Marcel the shell with shoes on

El gato con botas: el último deseo

El monstruo marino

Red



Mejor película internacional

Sin novedad en el frente (Alemania)



Argentina 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

Eo (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)



Mejor banda sonora original

Sin novedad en el frente



Babylon

Almas en penas en Inisherin

Todo a la vez en todas partes

Los Fabelman



Mejor canción original

'Applause', de Tell it like a woman

'Hold my hand', de Top Gun: Maverick

'Lift me up', de Black Panther: Wakanda Forever



Mejor maquillaje y peluquería

Sin novedad en el frente



Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

La ballena



Mejor diseño de vestuario

Babylon



Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Todo a la vez en todas partes

Mrs. Harris goes to Paris



Mejor largo documental

All that breathes



All the beauty and the bloodshed

Fire of love

A House Made of Splinters



Mejor sonido

Sin novedad en el frente



Avatar: el sentido del agua

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Mejor diseño de producción

Sin novedad en el frente



Avatar: el sentido del agua

Babylon

Elvis

Los Fabelman



Mejores efectos visuales

Sin novedad en el frente



Avatar: el sentido del agua

Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

Mejor montaje

Almas en pena de Inisherin



Elvis

Todo a la vez en todas partes

TÁR

Top Gun: Maverick



Mejor fotografía



Sin novedad en el frente



Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades

Elvis

El imperio de la luz

TÁR



Mejor corto de animación



The boy, the mole, the fox and the horse



The flying sailor

Ice Merchants

My year of dicks

An ostrich told me the world I think I believe is



Mejor corto documental



The Elephant Whisperers



Haulout

How do you mesure a year?

El efecto Martha Mitchell

Stranger at the gate



Mejor corto de ficción

An Irish Goodbye



Ivalu

Le Pupille

Red Suitcase