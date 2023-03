Ana de Armas siempre tendrá un sitio en nuestros corazones desde que saliera en la ficción española 'El Internado', por eso todos nos llevamos una gran alegría cuando nos enteramos de su primera nominación a los Oscar por dar vida a Marilyn Monroe en 'Blonde'. La actriz cubana, que ha protagonizado una meteórica carrera hacia Hollywood en los últimos años, ha vivido un sueño desde entonces, y para acudir a la gala de los Oscar de este pasado domingo 12 de marzo no podía dejar nada al azar, especialmente su vestido. La intérprete, embajadora de la firma Louis Vuitton, no defraudó con su estilismo, y tampoco dejó a nadie indiferente por los detalles de su impactante look.



El vestido lo tenía todo: escotazo, cristales bordados, cola... por desgracia, Ana no se llevó el premio a Mejor Actriz protagonista (premio que recayó en Michelle Yeoh por 'Todo a la vez en todas partes'), pero sí el galardón a una de las mejores vestidas de la noche. Y a nadie se le escapó un detalle: tras dar vida a Marilyn en el cine, quiso tener un guiño a ella en su vestido, que era más que parecido al que la cantante llevó en 1962 a la fiesta de cumpleaños del por entonces presidente de EEUU John F. Kennedy, al que cantó un sensual e icónico 'Happy Birthday'. Un vestido que en su día firmó Bob Mackie, y que ahora ha replicado, a su manera, la casa francesa Louis Vuitton.

Ana y la firma decidieron prescindir del escote en la espalda, pero sí mantuvieron el color nude, los bordados de cristales y el escote con tirantes. Aún así, tampoco faltó el toque hispano, y es que el final del vestido estaba coronado por una cascada de 'ruffles' en corte sirena que parecían escamas, pero también recordaban a los volantes de un vestido tradicional cubano. Sin lugar a dudas, Ana quiso emular a Marilyn, pero también tener muy presente su cultura y su tradición.

Ana puso la guinda al pastel añadiendo unas sencillas pulseras de diamantes con un anillo, pelo suelto y maquillaje de lo más natural.

Muchos recordarán que el vestido de Marilyn no hace mucho estuvo repleto de polémica, y es que la socialité Kim Kardashian lo sacó del museo para lucirlo en la gala del MET 2022. Un acto que muchos criticaron, ya que el traje, que tenía nada menos que 60 años de antiegüedad, quedó bastante dañado en sus costuras por no ser de su talla.

