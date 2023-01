Escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, Todo a la vez en todas partes no se parece a ninguna película que hayas visto antes. Protagonizada por la aclamada actriz Michelle Yeoh, la película sigue a una mujer llamada Evelyn Wang (Yeoh) que inesperadamente se encuentra saltando a través de sus otras vidas en el multiverso. Estos multiversos incluyen un universo en el que todo el mundo tiene perritos calientes como dedos, un universo en el que Evelyn es una roca y un universo en el que el concepto de Ratatouille de Pixar es real.

Y, sin embargo, a pesar de todo lo anterior, Todo a la vez en todas partes es también un drama familiar sinceramente conmovedor que te hará llorar. Ke Huy Quan, al que quizá conozcas por sus años de actor infantil en Indiana Jones y Los Goonies, es adorable como Waymond Wang, el bobalicón marido de Evelyn, que intenta que su distante esposa firme los papeles del divorcio. También están Stephanie Hsu como la hija veinteañera de Evelyn, que quiere que su familia acepte a su novia, y James Hong como el anciano padre de Evelyn. Por si fuera poco, la lavandería familiar está siendo auditada por Hacienda. La película es una de las favoritas a los Globos de Oro y a los Oscar.

'Todo a la vez en todas partes': dónde ver

La película independiente se estrenó en abril con críticas estelares y recaudó la impresionante cifra de 35 millones de dólares en taquilla tras seis semanas en los cines. En la película las cosas dan un giro dramático y absurdo cuando se da cuenta de que tiene que conectar con versiones de sí misma en universos paralelos para evitar la destrucción del mundo. Lo que sigue es una trama que corre a mil por hora, que incluye de todo, desde momentos familiares entrañables, bagels bien condimentados, perritos calientes para los dedos y apariciones de Ke Huy Quan.

En una entrevista con Deadline, sus directores, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, hablaron del éxito de la película. "Creo que lo sabíamos", dijo Scheinert. "Pero la recepción aún así nos hizo sentir humildes y nos asustó. Fue la primera vez que nos dimos cuenta de hasta qué punto la gente se identificaba con la parte emocional de la película, no sólo con la acción". Kwan continuó: "No creo que fuéramos felices si sólo hiciéramos una película de acción divertida, y no creo que fuéramos felices si sólo hiciéramos un tratado filosófico". Por suerte para ellos, Todo a la vez en todas partes es la mezcla perfecta de ambas cosas.

La película se puede ver en España a través de Movistar Plus sin ningún tipo de coste adicional y si no eres cliente de la plataforma, la puedes alquilar por 1,99 euros en Prime Video; por 2,99 en Google Play y por 3,99 en Filmin, Apple TV y Rakuten TV. Además, también puedes ver Todo a la vez en todas partes en España si la compras por 3,99 en Prime Video; por 4,99 en Google Play; por 8,99 en Apple TV y por 9,99 en Rakuten.