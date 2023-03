Ser una estrella internacional como Ana de Armas te abre las puertas a atender actos tan importantes y glamourosos como la alfombra roja de los premios Oscar, pero también te las abre a vivir momentos de lo más incómodos con desconocidos, y eso fue lo que le pasó mientras atendía educadamente a la Prensa durante el acto. La joven actriz, que estuvo discretamente en la gala con su novio Paul Boukadakis, se encontraba charlando animadamente con los reporteros del canal hispano TNT, cuando el periodista Axel Kuschevatzky dejó caer un dato que dejó a Ana petrificada, y es que le pilló totalmente desprevenida y ni siquiera sabía de dónde venía.



"La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer...", dijo Axel refiriéndose al actor británico de 'Magic Mike'. En un primero momento, se ve a Ana sonreír intentando procesar la información, pero su cara cambió por completo al llegar a la parte del sillón, pues no sabía a qué se estaba refiriendo el reportero exactamente. "Yo no viví en ningún sillón", aclaró en seguida.

No se conoce ningún tipo de relación entre Ana de Armas y Alex Pettyfer, y ni siquiera han trabajado juntos en ninguna película, por lo que fue de extrañar este comentario, que probablemente fue un lapsus del presentador y quizá se equivocó de actriz. A partir de ahí, la conversación fluyó de nuevo con naturalidad mientras éste trataba de salir del embrollo, aunque no nos extrañaría que después de la conexión le dieran un toque de atención, y es que en el corte del vídeo se puede ver cómo, tras soltar esa afirmación, le dan un toque por la espalda y rápidamente se acababa la entrevista.

TNT YouTube

Ana, por su parte, consiguió salir airosa corriendo un tupido velo, pero desde luego fue uno de los momentos más incómodos (si no el que más) que habrá tenido que vivir ante un reportero...