Lindsay Lohan está embarazada de su primer hijo. Parece que el 2023 ha venido con alegría y son muchas las famosas que se estrenan como madre o que repiten. La buena nueva la ha contado la misma actriz por sus redes sociales. Mediante una tierna fotografía, Lindsay confirmaba la mejor de las noticias: está embarazada de su primer hijo junto a su marido, Bader Shammas. En la publicación aparece un body blanco de bebé con la palabra "próximamente" escrita encima. "¡Estamos bendecidos y emocionados!", escribía la intérprete acompañando la foto en la que también ha etiquetado a su pareja.

La protagonista de la película ‘Chicas malas’ ha confirmado también la noticia al medio 'TMZ': "¡Estamos muy emocionados por la llegada de nuestro nuevo miembro de la familia y estamos ansiosos por este próximo capítulo de nuestras vidas!". Todavía se desconoce el sexo y el nombre del bebé, pero lo importante es que venga sano. Seguro que los padres primerizos comparten la evolución del embarazo y más detalles sobre el nuevo miembro de la familia.

Lindsay Lohan y Bader Shammas se casaron en junio de 2022 tras dos años de noviazgo. Actualmente Shammas es vicepresidente adjunto en Credit Suisse, una empresa líder en servicios financieros.

Son muchos los mensajes que ha recibido la pareja. Amanda Seyfried, Nancy Meyers o Donatella Versace escribían a la actriz de lo más emocionados por la noticia. Parece que Lindsay ha encontrado una buena vida con su marido y la experiencia que le va a tocar vivir será de las más importantes de su vida.