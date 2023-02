Están siendo unas semanas intensas para Cristina Pedroche. La presentadora está a tope de trabajo con sus colaboraciones en 'Zapeando' y grabando la nueva apuesta de Antena 3, el concurso 'Password', y también está disfrutando al máximo de su primer embarazo. Ya presume de incipiente barriguita y también ha compartido los primeros síntomas de embarazo, como el sueño y el cansancio constante. La presentadora y su marido, el chef Dabiz Muñoz, serán padres de su primer hijo en unos meses y no pueden estar más felices.

Aunque contó en sus redes que su embarazo "es lo más íntimo que tengo, lo más bonito que me ha pasado y me da miedo no estar preparada para aguantar las malas palabras, las críticas y los malos comentarios", la presentadora ha compartido una feliz noticias con sus seguidores: el sexo de su bebé. No lo ha hecho con una foto de una ecografía, ni con una imagen presumiendo de barriga, tampoco con uno de sus ya famosos bailes. Para anunciar una noticia tan especial, Cristina ha publicado una imagen de tres mariposas junto a una carta en la que se dirige directamente a su hija. Sí, el bebé que esperan la presentadora y su marido será una niña.

Así comienza la emotiva carta de Cristina: "Carta a mi bebé: No sé cómo te puedo querer ya tanto sin haberte tenido entre mis brazos. Es un amor que no puedo explicar. Yo siempre intento razonarlo todo y buscar palabras a mis sentimientos pero contigo es algo que se me escapa de las manos, imposible de definir".

La presentadora reconoce que le pasa como a muchas embarazadas y que "a veces tengo la sensación de que no quiero que salgas al mundo exterior nunca, me da miedo, quiero tenerte siempre dentro de mí para protegerte y cuidarte. Pero como eso no es posible te prometo que voy a ser la mejor madre del mundo, te lo voy a dar todo". Y le cuenta que se va a "esforzar al máximo para darte la mejor educación, te daré todas las herramientas y opciones para que puedas elegir tu propio camino cuando seas mayor". Incluso lo más difícil todavía: "Y si quieres que aprenda a cocinar, por ti estoy dispuesta a que tu padre me enseñe".

"Pero sobre todo te juro que siempre tendrás a tu madre cuando la necesites. Te voy a dar todos los cariños y besos del mundo. Es que me deshago en la idea de poder mirarte y abrazarte. De alimentarte con mi propio cuerpo. Sé que todavía queda bastante para eso, pero cada día que pasa estoy más cerca de poder acariciarte", escribe Cristina que espera que a su bebé le estén gustando las canciones que le pone. "Como las bailo para ti y todo lo que te cuento cada día. Estamos a mitad de camino, y lo estamos haciendo muy bien. Tú y yo, juntas. Te quiero hija", termina, revelando el sexo de su bebé.

El post de Cristina Pedroche se ha llenado de comentarios que tienen sorprendida a la presentadora. El primero de ellos el de su marido, que ha publicado varios emojis con corazones. "Te amamos", le ha contestado la presentadora. Violeta Mangrián, Carme Chaparro y Paula Echevarría también se han emocionado con sus palabras.