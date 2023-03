La familia del modelo y actor Jeff Thomas está destrozada, y es que el joven, que sólo tenía 35 años, falleció el pasado 8 de marzo en Miami tras precipitarse de un balcón en un edificio de la ciudad. La noticia, sin embargo, se ha conocido ahora que los medios locales se han hecho eco, pero lo cierto es que ni la policía ni la familia han querido dar más detalles de lo ocurrido. De hecho, se desconoce todavía si se trató de un accidente, si se arrojó él o si fue empujado. Una noticia que recuerda mucho a la de la Miss Estados Unidos 2019 Cheslie Kryst, que decidió quitarse la vida nada más empezar el 2022 tirándose al vacío desde un rascacielos de Manhattan.



La noticia ha impactado a propios y extraños, especialmente a sus más de 120.000 seguidores en Instagram, que desde que ha saltado la noticia han ido dejando sus mensajes de condolencia e incredulidad, y es que el fallecimiento de alguien siempre es una noticia triste, pero el de alguien tan joven suma mucha sorpresa y consternación. Jeff vivía en Miami y era un gran apasionado del arte. Incluso fundó 'One Popsicle', una asesoría de arte, aunque sus gustos y hobbies también pasaban por viajar, la moda o la naturaleza. También se dedicaba a la actuación, donde llevaba años haciéndose un hueco, e incluso acudió a alguna fiesta de los Oscar como invitado y donde se retrató con el actor Matt Bomer o el cantante Ricky Martin.

Jeff ha dejado una familia que ahora está completamente rota. Sus padres no han querido lanzar ningún tipo de comunicado, aunque también tenía un hermano que, igualmente, tampoco ha hecho ninguna declaración. La agencia para la que trabajaba ha eliminado ya su perfil de su página web sin hacer tampoco ningún tipo de anuncio, y es que parece que todos se han puesto de acuerdo para guardar silencio y pasar el duelo en la intimidad. El modelo protagonizó campañas de marcas tan conocidas como G-Star RAW, y también apareció en editoriales de moda y deporte en revistas como Variety o Man of Metropolis. Su último viaje fue, casualmente, a España a finales de febrero.

