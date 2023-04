El mundo de la música está de luto desde este miércoles, y especialmente la industria del k-pop tras conocerse la triste noticia de la muerte de Moonbin, uno de los componentes del grupo masculino 'Astro'. El joven, cantante y bailarín, que tan sólo tenía 25 años, fue encontrado ya muerto en su apartamento de Seúl y, según fuentes policiales, la causa que más se baraja es la del suicidio, aunque no se descarta cualquier otro motivo y por eso se le realizará una autopsia. A través de las redes sociales, el propio grupo y también su agencia de representación, Fantagio, han querido despedir al joven con un emotivo mensaje y también un aviso a sus seguidores.

"Descansa en paz, nuestro ángel, Moonbin. Nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos y AROHA", han escrito, refiriéndose también a su club de fans. "Siempre estarás en nuestros corazones", han añadido. La publicación ya tiene más de 3'3 millones de 'likes' y más de 200.000 comentarios de sus seguidores, que no pueden creer la noticia, y es que este hecho ha conmocionado a todo Corea del Sur, país del que era nativo y donde concentraba su fama, pero también están estupefactos los millones de seguidores que el grupo Astro tenía alrededor del mundo. En el comunicado que han emitido también piden encarecidamente a los fans que eviten "especulaciones e informes maliciosos", que sólo añaden más dolor a la situación, hasta que se conozcan todos los detalles.

Según el informe policial, Moonbin fue encontrado ya sin vida en su apartamento de la capital coreana por su representante hacia las ocho de la tarde de este miércoles, y no se descarta ninguna causa de la muerte: "Entendemos que Moonbin vivía solo en su casa. Aunque creemos que se suicidó, también estamos considerando realizar una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte", dijo un agente a la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Este suceso ha vuelto a poner de relieve la gran presión a la que están sometidos los artistas coreanos de k-pop, a los que se le pide la perfección en horas y horas de ensayos extenuantes, viajes continuos y apariciones ante los fans y también en televisiones. Precisamente de un tiempo a esta parte se han conocido varios casos de cantantes coreanos que se han suicidado al no ser capaces de gestionar ese estrés, como ocurrió con Kim Jong-hyun, uno de los vocalistas del grupo SHINee, que se quitó la vida en diciembre de 2017 con sólo 27 años. Dos años más tarde se conoció la también repentina muerte por suicidio de la actriz y cantante de k-pop Sulli con 25 años, tras sufrir intensas campañas de ciberacoso.