De puertas para adentro de la fiesta no sabemos lo que pasaría, porque de momento no se ha filtrado nada, pero de la gala sí que sabemos, por ejemplo, que Will Smith abofeteó a Chris Rock , entre otros momentazos de la noche que ya han quedado para el recuerdo, como la infinidad de memes que se han creado en las redes sociales.

Kim Kardashian Gtres Para acudir a la fiesta de Vanity Fair, la socialité y empresaria vistió de Balenciaga, su firma fetiche últimamente. Allí coincidió, contra todo pronóstico, con la ex de su ex, Julia Fox, con la que Kanye West quiso darle celos, pero no funcionó. Julia, de hecho, salió despavorida del lado del rapero al ver lo que suponía salir con él.

Julia Fox Gtres Fiel a su estilo 'dominatrix', la artista apostó por un vestido de cuero firmado por Han Kjøbenhavn con una huesuda mano a modo de sujeción en el cuello de estilo halter. ¿Hablaría con Kim Kardashian en la fiesta... o harían como que no se vieron?

Sarah Paulson y Amanda Peete Gtres La actriz de 'Ratched', con conjunto de Bottega Veneta.

Anya Taylor Joy Gtres De Dior.

Sofia Vergara y Joe Manganiello Gtres La actriz, de Mark Zunino.

Jeff Goldblum Gtres Vestido de Tom Ford y Saint Laurent.

Jessica Alba y Cash Garner Warren Gtres La actriz, de Carolina Herrera.

Dwayne Wade y Gabrielle Union Gtres

Mindy Kaling Gtres

James Rothschild y Nicky Hilton Gtres Ella, de Oscar de la Renta.

Joan Collins Gtres

Kendall Jenner Gtres

Kevin Bacon y Kira Sedgwick Gtres

Monica Lewinsky Gtres

Andrew Garfield Gtres De Saint Laurent.

Joe Jonas y Sophie Turner Gtres Ambos de Louis Vuitton.

Sienna Miller y Oli Green Gtres La actriz, de Armani Privé.

Natalie Portman y Benjamin Millepied Gtres La actriz, de Dior.

Zooey Deschanel Gtres De Christopher John Rogers.

Rita Ora Gtres De Miss Sohee y joyas de Boucheron.

Megan Thee Stallion Gtres

Serena Williams Gtres

Hailey Bieber Gtres De Saint Laurent.

Kate Hudson Gtres De Carolina Herrera.

Ricky Martin y Jwan Yosef Gtres

Joan Smalls Gtres De Elie Saab Haute Couture.

Pedro Almodóvar Gtres El director de cine español no se llevó estatuilla, pero no se perdió a fiesta con su habitual look negro. Apoyó la causa ucraniana con un lazo azul que rezaba 'Love Refugees'.

Camila Morrone Gtres De Alexandre Vauthier.

Kelly Rowland Gtres De Jean Louis Sabaji.

Billie Eilish Gtres

Jessica Chastain Gtres Dejó atrás su primer vestido de Gucci con un degradado de lentejuelas para ponerse este otro en color verde de la misma firma.

Heidi Klum y Tom Kaulitz Gtres La modelo, de AZ Factory.

Lupita N'yongo Gtres De Prada.

Ariana DeBose Gtres La actriz, que se llevó el Oscar por la nueva versión de 'West Side Story', cambió su Valentino rojo de la gala por este otro minivestido.

Zendaya Gtres La actriz, que también escogió a Valentino para la gala, se cambió para la fiesta posterior, apostando por esmoquin de Sportmax y joyas de Bvlgari.

Donatella Versace Gtres De su propia firma.

Zoe Kravitz Gtres De Saint Laurent.

Kristen Stewart Gtres De Chanel.

Will Smith y Jada Pinkett Gtres

Dakota Johnson Gtres De Gucci.

