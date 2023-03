Oscar 2023: los peores looks de la alfombra roja

Los premios Oscar 2023 se han convertido en una pasarela de moda por la que han desfilado las estrellas de Hollywood luciendo los mejores diseños aunque no todas han acertado con el look escogido. Por la alfombra color champán de esta edición, han destacado Cate Blanchett, Ana de Armas, que estaba nominada a mejor actriz, o Nicole Kidman pero no todos los asistentes a los premios más importantes del cine mundial han escogido el estilismo más adecuado. Entre los peores looks de los premios Oscar 2023, cuya estatuilla tiene una curiosa historia, están los que han lucido Ashley Graham, Rihanna o Angela Basset pero no han sido las únicas. ¿En qué pensaba Dwayne Johnson a la hora de escoger el color de la chaqueta de su esmoquin? ¿Por qué Lesley Paterson parecía un capote de paseo? Sigue leyendo y repasa con nosotros los peores looks de los premios Oscar 2023.