Acertar en los Premios Oscar con un vestido da la impresión de que es fácil, ¿verdad? Escoger un vestido clásico, con cortes que sienten bien, arriesgando lo justo o apostar por detalles como transparencias o pedrería parece ser en lo que todo el mundo se pone de acuerdo, pero, como dice el refrán, 'quien no arriesga, no gana', y si no te la juegas con algo que llame la atención, tu look se quedará en la historia... de los más aburridos. Por eso, es importante escoger bien lo que una se va a poner en la gala del cine más importante del año, pero siempre hay quien acierta con mucho tino... y quien se pasa de moderna o de 'clasicona'.

Ya hemos hecho un repaso por las famosas mejor vestidas de la historia de los Oscar o los vestidos que escogieron las actrices la primera vez que ganaron un Oscar, pero no sólo hay vestidazos y looks para recordar en estas galas anuales: también los hay para olvidar, y algunas actrices son de extremos, como nuestra Penélope Cruz: no se puede olvidar su vestido vintage de Balmain con el que recogió su primer Oscar en 2009, o el Armani Privé con el que desfiló en 2012... pero su look de 2011 firmado por 'L'Wren Scott fue de pasaje del terror.

En esta lista no nos olvidamos de muchas más actrices: Angelina Jolie suele acertar prácticamente todos los años como una de las más elegantes; Grace Kelly deslumbró en 1954; las transparencias de Cher se convirtieron en virales en 1988 antes de que las redes sociales fueran siquiera una idea en la cabeza de alguien... y cómo olvidar el cisne de Bjork en 2001 o el vestido que parecía hecho con papel de aluminio de Jennifer Lopez en 2019. Está claro que algunos vestidos son para recordar... y otros para olvidar. Repasamos los looks que no se nos quitan de la cabeza... para bien o para mal. ¡Sigue leyendo y no te pierdas nada!