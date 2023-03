Desde que comenzaron en 1929, son muchas las 'celebrities' que han desfilado por la alfombra roja de los Premios Oscar y han salido con la famosa estatuilla bajo el brazo. Esta ceremonia ha logrado constituirse como la más destacada del cine. Sin embargo, en este evento tan especial no solo tiene protagonismo el séptimo arte, sino que también se ha convertido en uno de los mejores escenarios para el mundo de la moda, y es que cada año se convierten en la alfombra roja más seguida a nivel mundial. Un evento donde las celebrities lucen sus mejores 'looks' de Alta Costura y las joyas más llamativas, siendo así una de las mejores vallas publicitarias para centenares de firmas, que trabajan en estos looks durante meses para demostrar todo su potencial.



Sin duda, algunas de ellas ya saben a la perfección qué es lo que mejor les sienta y lo que es más apropiado llevar para un evento tan importante pero, ¿cómo fue para ellas la primera vez? ¿Cuál fue el 'look' que decidieron lucir cuando recibieron su primer Premio Oscar? Lo cierto es que este es uno de los momentos más importante y únicos para cualquier actriz, donde su estilismo es también una parte fundamental. Desde Audrey Hepburn hasta Penélope Cruz o Viola Davis, repasamos qué llevaron las celebrities la primera vez que recibieron este galardón y en qué firmas confiaron en uno de los momentos más especiales de su vida. Descúbrelo dándole al 'play' al vídeo superior.

La importancia de este gran evento, unida al gran seguimiento que tiene a nivel mundial, hace que sea importante elegir bien cómo vestir en esta ceremonia. Un tema que preocupa sobre todo a aquellas actrices que están nominadas a algunas de las categorías, pero también a las firmas que las visten: porque que una actriz nominada lleve un look de tu firma es un honor, pero que además sea ganadora se traduce además en un aluvión de publicidad, prestigio y, por supuesto, ventas. Por ello, es muy importante escoger bien el 'look' con el que recibir tan importante estatuilla pero también que la firma 'afine' lo más posible y apueste por el 'caballo ganador'.