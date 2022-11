La adicción de la humanidad durante décadas al plástico desechable, desde las pajitas hasta las bolsas de la compra, está ahogando los ríos y mares del mundo, amenazando la vida silvestre y contaminando la cadena alimentaria. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar este problema, ya que el uso de máscaras, guantes y otros equipos de protección personal (EPP) desechables se disparó.

El informe De la contaminación a la solución del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) muestra que las fugas de contaminación por plástico en los ecosistemas acuáticos han aumentado considerablemente en los últimos años y se prevé que se dupliquen con creces de aquí a 2030, con consecuencias nefastas para la salud humana, la economía mundial, la biodiversidad y el clima.

El informe destaca que el plástico representa el 85% de los desechos marinos y advierte que para 2040 los volúmenes de contaminación por plástico que fluyen hacia las zonas marinas casi se triplicarán, añadiendo al océano entre 23 y 37 millones de toneladas de residuos plásticos al año. Esto supone unos 50 kg de plástico por metro de costa en todo el mundo.



Alba García, responsable de la campaña de plásticos de Greenpeace, ha declarado que "la crisis del coronavirus no se puede convertir en una excusa para que la industria impulse los plásticos desechables utilizando el miedo". La organización nos recuerda que alrededor de 13 millones de toneladas de este material se vierten cada año a los océanos, una cifra muy a tener en cuenta a la hora de consumir.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

ShotPrime Getty Images

Las soluciones a este problema del plástico son complejas e incluyen la mejora de la normativa, el aumento del reciclaje y la introducción de incentivos para fomentar la reducción de la producción de plástico. Sin embargo, los expertos afirman que hay varias cosas que la gente puede hacer para ayudar a combatir el creciente número de víctimas del plástico en el medio ambiente.

"El plástico se inventó para durar. En lugar de ello, hemos decidido abusar de este ingenioso material y tirarlo después de un solo uso", dijo Kakuko Yoshida, coordinadora mundial de productos químicos, residuos y calidad del aire del PNUMA. "La comodidad del plástico nos ha hecho perder de vista su impacto en el planeta. Tenemos que poner la circularidad en el centro de nuestros sistemas económicos y sociales para que todos podamos disfrutar del verdadero valor del plástico".

Consejos para reducir el plástico de un solo uso

Catherine Falls Commercial Getty Images

Asegúrese de que sus artículos de aseo no contengan plástico. Los productos de cuidado personal son una fuente importante de microplásticos, que llegan a los océanos directamente desde nuestros baños. Busque jabón facial, crema de día, maquillaje, desodorante, champú y otros productos sin plástico.

Diga no al plástico cuando vaya de compras. Intente reducir su huella de plástico eligiendo alimentos sin envases de plástico y llevando una bolsa reutilizable. Algunas tiendas tienen ahora pasillos sin plástico y muchas ofrecen productos a granel o utilizan dispensadores y contenedores rellenables. Utiliza tu propia taza de café cuando estés fuera de casa en lugar de aceptar una de plástico. Y, por supuesto, deja de lado las pajitas de plástico y los palitos para remover. Cuando compre por Internet, busque opciones que le permitan prescindir de los envases de plástico.

Richard Drury Getty Images

Arremángate y ponte a limpiar. El plástico está en todas partes: en los parques, los ríos y las playas. Únete a movimientos globales y locales, como el Día Mundial de la Limpieza, u organiza tú mismo una limpieza. Si haces footing, conviértete en un "plogger" y recoge la basura que veas por el camino. Alrededor del 80% de la basura marina se origina en tierra y en los ríos.

Counter Getty Images

Deja de fumar. El tabaquismo no sólo es una de las mayores amenazas para la salud pública del mundo -mata a más de 8 millones de personas al año-, sino que también contribuye a la enorme contaminación por plástico de nuestros océanos. Cada día se venden miles de millones de cigarrillos en todo el mundo, cada uno de los cuales contiene filtros de plástico y sustancias químicas tóxicas. Estos residuos acaban en los vertederos -contaminando y dañando el medio ambiente- o en el mar, donde amenazan a las especies marinas. Desde hace más de 25 años, las colillas son el principal objeto recogido durante la Limpieza Internacional de Costas.