Nieves Álvarez estrena color de pelo. La modelo fue una de las asistentes en el INOA Salón Clandestino organizado por L’Oréal Professionnel los días 8, 9 y 10 de marzo en Madrid. Fue el primer salón efímero de España y del mundo organizado por esta firma de belleza y, por sus jornadas, pasaron más de 160 influencers y 60 profesionales del sector. Este evento exclusivo estaba dedicado a INOA, la coloración profesional más premium del mercado, lanzada hace 12 años y pionera en descartar el amoniaco de su formulación e integrar aceites para un absoluto respeto hacia el cabello.

Ana Lérida, la mejor colorista de España, viajó de Barcelona a Madrid para participar en él y realizar un cambio de look a su embajadora por excelencia, la modelo Nieves Álvarez. No es la primera vez que la estilista se ocupa de la melena de la top y, el pasado verano, ya pudimos ver cómo Nieves lucía el color ideal para melenas morenas.

Ana Lérida fue una de las invitadas estrella del Salón Clandestino y le realizó un cambio de look a Nieves Álvarez de la mano de INOA. La técnica escogida para darle luz a su melena fue el French Balayage en tonos hazelnut, una de las coloraciones más versátiles, favorecedoras y sutiles para todo tipo de cabellos. Esta famosa técnica es una de las coloraciones más solicitadas: son mechas que se funden a la perfección con el cabello y se puede lograr en todas las tonalidades, incluso en los más oscuros como la top model. Gracias a esta técnica, Nieves luce una melena brillante, viva y fresca.

Nieves Álvarez no es la única famosa que confía en Ana Lérida y su salón ANARA by Ana Lérida para dar color a su pelo. Marta Torné, Alex Rivière, Melissa Jiménez, Coral Simanovich o Amelia Bono son otros rostros conocidos que se han puesto en manos de la mejor colorista de España.

