Ana María Aldón ha desvelado su secreto para cuidar su pelo y no se trata de un champú carísimo ni de una mascarilla que solo se vende en peluquerías, sino de algo que jamás hubieras imaginado. La diseñadora es fan número uno de las alcachofas de ducha 'Pure Shower'. Un gadget que se incorpora a la goma de la ducha y que reduce los niveles de cloro, de metales pesados y equilibra el PH del agua para presumir de melena suave e hidratada. ¿Te imaginas disfrutar de una ducha que no solo limpia, sino que también cuida y embellece tu melena y tu piel? Con esta alcachofa de ducha, es muy sencillo y además te mostramos una que cuesta poco más de 15 euros.

Cuidar un pelo decolorado no es fácil y Ana María lo sabe. Desde su aventura en 'Supervivientes', la ex de Ortega Cano dio un giro de 180º a su look pasando del moreno a un rubio platino. Este tipo de cabello decolorado necesita un cuidado especial y de ahí que la diseñadora confíe en productos de calidad, pero también en gadget como este innovador mango de ducha. El agua dura y los químicos presentes en el agua pueden dejar residuos y toxinas en tu cabello y estropear su color natural y teñido.

Instagram

Parece una tontería pero no lo es. En Amazon hemos encontrado un modelo, con más de 45.000 reseñas positivas. Tiene tres filtros para suavizar mejor el agua dura, eliminar el cloro, toxinas, metales pesados, óxido y olor del agua de la ducha. Además, puedes elegir entre tres modos de ducha: Lluvia, masaje y mixto. La instalación es muy sencilla. En cuestión de minutos, podrás conectarla sin necesidad de herramientas ni de ver ningún vídeo de Bricomanía.

No esperes más y únete a Ana María Aldón en la revolución del cuidado capilar en casa. Descubre el poder de esta alcachofa de ducha y presume de pelo sano y brillante.

Amazon Alcachofa de ducha Magichome amazon.es 20,99 € 15,73 € (25% de descuento) Comprar