El tamaño sí importa y quien te diga que eso es mentira es porque no ha tenido que hacer malabares para que todo le cuadre en la maleta. Cuántas veces te has dejado, casi con lágrimas en los ojos, el secador o la plancha del pelo porque no tenías espacio. Al principio, a modo de consuelo, habrás pensado, 'va, da igual, si no voy a tener tiempo de peinarme, me hago una coleta y listo', pero luego llega la hora de la verdad y dices: 'Tenía que haber dejado este conjunto de ropa (o este par de zapatos) y haber metido el secador o la plancha para controlar estos pelos'.

No queremos que el tamaño te detenga a la hora de cuidarte cuando estás fuera de casa, por eso hemos seleccionado cuatro imprescindibles de belleza, tamaño mini, con los que podrás estar siempre perfecta sin sacrificar espacio en tu maleta: un secador, una plancha para el pelo, un cepillo de dientes eléctrico y una lámpara de luz LED para lucir unas uñas siempre perfectas. Los mismos productos que usas en tu día a día, pero en versión compacta para que los lleves contigo a donde vayas (sin tener que facturar). Y ya estarás lista para disfrutar de tu escapada o tomar el sol sin quemarte.

Secador de pelo plegable

Apuesta por un secador de pelo compacto y plegable. En Amazon hemos encontrado un modelo de la firma Rowenta. A pesar de su tamaño, cuenta con un motor que proporcionaun flujo de aire eficiente para un secado rápido y eficaz. No te la juegues con secadores de hotel anticuados que dejan el pelo alborotado y dale a tu cabello el cuidado que se merece, incluso estando de vacaciones. Rentabiliza tu compra usando el secador en el gimnasio o la piscina. Con este gadget y el champú para que tu pelo crezca rápido y fuerte lucirás melenón.



Plancha de pelo de viaje

Si no puedes vivir sin tu plancha para el pelo, tenemos la sustituta perfecta para tus viajes. Esta plancha mini, de Stylocks en Amazon, alcanza la temperatura óptima de peinado de 190°C en 15 segundos. Con placas de cerámica PTC para distribuir el calor de manera uniforme, brindándote resultados impecables sin dañar ni encrespar tu cabello. Es perfecta para que siempre consigas ese peinado perfecto sin importar tu destino.

Cepillo de dientes recargable

¿Y qué hay de los cepillos de dientes? Qué levante la mano quien eche de menos su cepillo eléctrico cuando está fuera de casa. La higiene bucal es fundamental, por eso este cepillo de dientes eléctrico con estuche recargable de Awesfe será tu compañero perfecto para tus viajes. Además, el estuche cuenta con una lámpara de desinfección ultravioleta en la tapa. Así, puedes estar tranquila sabiendo que tu cepillo estará siempre limpio y desinfectado, listo para proporcionarte una limpieza profunda y frescura en cada uso.

Mini lámpara de luz LED para manicuras

Otros de los gadgets que solemos descartar por falta de espacio en la maleta y que más echamos de menos son los relacionados con la manicura. Empezamos descartando lacas y acabamos dejando en casa hasta la lima. En vacaciones es cuando más tiempo tenemos para hacernos las uñas con tranquilidad y resultados profesionales, por eso nos hemos enamorado de esta mini lámpara de luz LED, que hemos encontrado en Amazon, ideal para lucir unas uñas impecables en cualquier momento y lugar. Peso ligero y diseño compacto, pero una potente luz LED para un secado rápido y duradero.

¡Prepárate para disfrutar de unas vacaciones llenas de belleza y estilo!

