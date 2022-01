Carmen Fernández de Lomana Gutiérrez puede decir que es de las pocas personas que ha prestado su vestidor para una exposición en el Museo del Traje de Madrid. Tiene auténticas joyas en su armario, y ahora le ronda la idea de hacer una subasta, "porque no puedo tener tanto equipaje". Aunque parezca mentira no sabemos todo de Carmen Lomana, "y eso es el misterio”, tanto que, a lo mejor, lo revela en una novela autobiográfica. Otro libro que tiene en mente es sobre su familia materna en La Habana, porque Carmen tiene sangre cubana.

Te tengo que felicitar por el éxito de tus joyas y bolsos.

La verdad es que nos hemos quedado sorprendidos y voy a renovar el contrato. Fíjate que los bolsos los hice por consejo de mis seguidoras que me dijeron: "Haz bolsos como los tuyos, pero en baratos".

"No me considero ni una marca ni 'celebrity', yo soy Carmen Lomana con sus circunstancias"

¿Alguna vez creíste que Carmen Lomana se iba a convertir en una marca?

No me considero ni una marca ni 'celebrity', yo soy Carmen Lomana con sus circunstancias, que han ido evolucionando. Estoy contenta porque he aprendido mucho desde que entré en el mundo de los medios y nunca me lo había imaginado. Nunca fue un objetivo.

¿Qué es lo que te ha gustado y has aprendido?

Por ejemplo, llevo escribiendo nueve años en 'La Razón' y me ha enseñado mucho gracias a que me han dejado mucha libertad. He aprendido mucho de la gente.

¿Has aprendido a quitarte de encima a la gente que se acercaba por el interés?

Eso lo ves venir y no te importa. Yo tengo claro que el día que todo esto desaparezca, no les voy a echar de menos.

¿Has pensado en la retirada?

Eso igual tiene que ser poco a poco, porque ya no me haga ilusión.

Pero has aguantado muchas críticas.

He aguantado barbaridades. Tengo la vida resuelta y eso me da cierta tranquilidad, pero tengo mucha fuerza mental y cuando me insultan, me ha resbalado bastante.

¿Con quién se desahoga Carmen?

Tengo muchos conocidos y amigos muy buenos. Tengo amigas desde los 15 años. Nunca me he sentido sola, porque tengo una familia estupenda.

"Un hijo hubiera sido mi mayor bendición"

Con la vida que llevas, ¿un hijo hubiera sido un estorbo?

Un hijo hubiera sido mi mayor bendición. Nunca sería un estorbo, pero llevaría otra vida. Nunca me hubiese dedicado a los medios.

Antes de dedicarte a los medios ibas a las grandes pasarelas de París, ¿han cambiado mucho?

Lo de antes, aquello era maravilloso. He conocido a muchos diseñadores en los desfiles de Alta Costura.

¿Quién te ha sorprendido más?

Siento adoración por Galliano.

¿Ahora por qué no vas?

Porque me da pereza y creo que los he visto todos. No me gusta la gente que va porque son menos elegantes.

¿Te has gastado mucho dinero en ropa?

Mucho. Bastante. Ahora quiero hacer una subasta en el extranjero porque tengo auténticas joyas de Alta Costura.

¿Guillermo, tu marido, nunca te dijo que dejaras de gastarte tanto dinero en ropa?

Sí, decía que estaba loca, pero me dejaba porque me divertía. Guillermo era maravilloso conmigo.

"Me robaron mi vestido de novia cuando vendí mi casa de San Sebastián"

¿Guardas tu vestido de novia?

¡No me menciones eso! Me lo hizo una diseñadora de Londres y me lo robaron cuando vendí mi casa de San Sebastián.

¿Cómo definirías el estilo de Carmen Lomana?

Clásica, pero moderna. Yo estoy en continua evolución en todos los sentidos. Cuando murió Guillermo, con él que conocí a gente muy interesante como Bill Gates, pensé que no sabía qué iba a hacer con mi vida.

¿Lo pasaste muy mal?

Yo estuve cuatro años que no era persona. Mi madre me dijo que me viniera a Madrid y cambiara de vida, porque la vida son etapas.

Pero nunca para encontrar a un hombre que llenara el hueco de Guillermo.

Guillermo me ha dejado una cicatriz en el corazón que es muy difícil, aunque yo me lo pase muy bien y tenga mis amantes, novios y amigos. Nunca ha llegado un hombre como para enamorarme.

Pero sí te han pedido matrimonio.

Sí, pero he saliendo corriendo.

"Tengo dos amigos que me divierten mucho"

¿Le has pedido un novio a 2022?

Tengo dos amigos que me divierten mucho, pero hay uno, que está ahora con una cátedra en Oxford, que le acabo de mandar un mensaje para decirle que le echo de menos. Y eso es una señal de que me estoy enamorando.

¿Eres una mujer de gustos caros?

La vulgaridad no me gusta. Yo vivo en mi pequeño mundo, que no necesariamente tiene que ser muy caro. Yo soy feliz con la sidra El Gaitero. Si yo ahora perdiera todo, sería igual de feliz porque me adaptaría.

¿Alguien te ha ofrecido comprarte toda tu colección de ropa?

No lo han hecho porque no lo he dicho. Pero pienso que tengo que ir más ligera de equipaje y hacer una gran subasta, y no lo haré en Madrid porque aquí no aprecian las marcas. El Museo del Traje de Londres me ofreció comprarme un McQueen de la serie Viudas, y lo iba a hacer porque me hacía ilusión. Un vestido de aquella serie salió en una subasta por 47.000 euros.

"Al principio, la reina Letizia era un poco tremenda"

Por cierto, ¿te gusta la evolución del estilo de la reina Letizia?

La evolución ha sido muy positiva y tiene una buena estilista porque al principio era un poco tremenda.

¿Los cambios estéticos?

Creo que si no se pasa y no sigue será bueno. Nunca ha sido fea, pero si sigue no la vamos a conocer.

Has escrito libros, ¿escribirías una novela?

Sí, y que sea autobiográfica, y otro libro sería la vida de la familia de mi madre en La Habana.

¿Guardas muchos secretos?

Tengo muchas cosas que nunca he contado y, por eso, me gustaría hacer una novela donde haya muy poca ficción.

¿Me merece la pena abrir mi alma?

Creo que no hay que contar todos tus sentimientos. He tenido una vida muy interesante e intensa.

