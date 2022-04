Descubre las mejores noticias de moda: tendencias, compras imprescindibles...

Nona Sobo se convierte en modelo por un día. La actriz, que da vida a la nieta de José Coronado en la serie 'Entrevías' (Telecinco), lleva media vida delante de las cámaras. "Me descubrieron cuando tenía ocho años, y empecé haciendo publicidad. Luego, cuando estaba haciendo el casting para otro trabajo, me vieron para esta serie y aquí estoy", nos confiesa. La actriz adora la cámara y la cámara la adora a ella, como pudimos comprobar durante la sesión de fotos que protagonizó para Diez Minutos. La actriz defendió como una auténtica modelo los looks que había preparado para ella nuestra estilista, María Álvarez.

Cuando le preguntamos si le interesaba la moda, nos respondió con total sinceridad: "Soy muy fan, me encanta vestirme, ir de compras, ver cómo combina todo…". Y tenía razón porque posó con vestidos asimétricos, chaquetas con shorts, bermudas vaqueras y muchos más estilismos perfectos para esta época del año. Si te gustan, te contamos dónde puedes encontrarlos.

Vestido amarillo con escote asimétrico de Esther Noriega, 585 €. COMPRAR

Cinturón negro XXL de Ba&sh, 130 €.

Sandalias blancas y negras de Magrit, 280 €. COMPRAR

Blusa en tonos verdes de Zara, 39,95 €.

Minifalda a juego, también de Zara, 25,95 €.

Sandalias son de Ángel Alarcón, 79 €. COMPRAR

Mono vaquero de Mango, 59,99 €.

Sandalias de C’Moi, 129 €. COMPRAR

Gargantilla de Uno de 50, 359 €. COMPRAR

Top drapeado verde de Zara, 22,95 €.

Bermuda vaquera de BSB, 89,90 €. COMPRAR

Sandalias plateadas de Magrit, 275 €. COMPRAR

Americana y shorts de Gaudí, 210,90 € y 99,90 €, respectivamente.

Top negro de Calvin Klein, 69,90 €. COMPRAR

Sandalias naranjas de C’Moi, 129 €. COMPRAR

CITA en... The Principal Madrid Hotel

Divertida, simpática, adorable… Nona Sobo nos ganó a todos. Con ella estuvimos en The Principal Madrid Hotel, que acaba de reabrir La Terraza, un jardín urbano con vistas a edificios emblemáticos de la capital, hamacas… y con la propuesta de coctelería del reconocido mixólogo Manel Vehí. Todo acompañado de la mejor música. Y como novedad hay conciertos semanales y un showcooking de sushi. De abril a octubre, todos los días, de 12.00 a 01.00.

Nona Sobo, sus secretos de belleza

Mi rutina diaria... Por las mañanas, lavarme la cara antes de salir a la calle, y por la noche, desmaquillarme.

Un truco infalible... Ponerme aceite de coco en el pelo y dormir con él. Es fantástico.

La moda te interesa... Soy muy fan: vestirme, ir de compras, ver cómo combina todo…

El ejercicio... Lo hago a diario por rutina física y mental.

Y la alimentación... No la cuido mucho. Y es importante estar sano comiendo un poco de todo. Mi plato favorito es el ramen.

Te van los tatuajes y piercings... Por mí estaría toda tatuada. Tengo unos cuantos, pequeños, y no todos tienen un significado. Y un piercing en la lengua.

Cirugía estética... Sí, yo me he operado el pecho.

Nona Sobo, sus productos de belleza favoritos Mascarilla René Furterer elcorteingles.es 44,70 € COMPRAR Laca fijación suave René Furterer elcorteingles.es 12,00 € COMPRAR Champú René Furterer elcorteingles.es 14,95 € COMPRAR Aceite regenerador René Furterer elcorteingles.es 44,50 € COMPRAR

Nona Sobo con el equipo de Diez Minutos

Texto: Belén Alonso. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de fotografía: Sara Guillén. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes. Agradecimientos: The Principal Madrid Hotel C/ del Marqués de Valdeiglesias, 1, Madrid Teléfono : 915 21 87 43.

