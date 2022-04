Nona Sobo trabaja en 'Entrevías', la serie estrella de Telecinco, que va ya por su segunda temporada, y es consciente de la suerte que tiene con su primer papel. La joven, de 22 años, cuyo nombre real es Mariona Solans Bosch encarna a Irene, una joven rebelde que acaba ganándose al cascarrabias de su abuelo Tirso y que vive una historia de amor con Nelson (Felipe Londoño). Nona nos habla de su debut en televisión y de su novio, Carlos, con quien la hemos visto pasear por las calles de Madrid.

"Estoy enamorada de Tailandia"

La actriz, a quien le gusta la moda y ha posado como modelo para Diez Minutos, bromea sobre la posibilidad de tatuarse el nombre de su personaje: "Me encantaría. Tengo tatuado el nombre de mi abuelita y por qué no el de Irene y el de todos los personajes que interprete. ¡Ojalá!", asegura y contenta a la gente de Entrevías, el barrio madrileño que inspira a la serie, que se quejaron de la imagen que se da de su barrio. "Esto es ficción y en ningún momento se ha querido hacer daño a nadie. A mí me apasiona conocer y trabajar en sitios distintos, ya sea Entrevías o La Moraleja", dice y explica si Irene, su personaje, se parece a ella. "Bastante. Compartimos el carácter fuerte, enérgico e impulsivo. Sí, yo creo que en vez de adaptarme al personaje, el personaje se ha adaptado a mí (risas)", comenta.

Irene, tu personaje, y tú tenéis origen asiático.

Ella es vietnamita y yo tailandesa. A ambas nos adoptaron, a mí cuando tenía dos años (se crio con una pareja en Caldes de Montbui, en Barcelona).

¿Vas mucho a Tailandia?

Sí. Estoy enamorada del país. Tengo familia allí, pero voy de vacaciones. En un futuro, ya se verá.

¿Cómo surgió lo de ser actriz?

Me descubrieron cuando tenía ocho años, y empecé haciendo publicidad. Luego, cuando estaba haciendo el casting para otro trabajo, me vieron para esta serie y aquí estoy.

Y ahora te mides con grandes actores.

Estoy aprendiendo de los mejores.

¿Tus abuelos han sentido celos de José Coronado, tu abuelo en la ficción?

José Coronado ha sido casi como mi coach, me ha ayudado mucho. Tenemos una relación muy bonita. Haciendo de abuelo es lo más; los míos ya están en el cielo, estarían orgullosos de mí.

¿A quién más admiras en el mundo de la interpretación?

Admiro a Luis Zahera (Ezequiel en 'Entrevías') y Angelina Jolie es todo un referente. De actrices españolas me quedo con Úrsula Corberó, que es una diosa. Pero, además, en España hay mucho talento anónimo.

Para desgracia de tus numerosos fans, tienes novio (DIEZ MINUTOS publicó las primeras fotos de la pareja).

No hablo mucho del tema, él no se dedica a la interpretación (su chico es el ingeniero y empresario bilbaíno Carlos Uraga, que además es su mánager).

¿Estar emparejada da estabilidad?

Supongo que sí. Nos conocíamos antes del 'boom' de la serie, cuando yo ya estaba en Madrid. Nos fuimos de viaje con unos amigos y surgió el amor.

¿Os habéis planteado tener hijos?

Aún soy muy joven (22 años). La vida da muchas vueltas, hay que aprovechar al máximo y quién sabe. La verdad es que soy muy familiar.

"A las grabaciones me llevo a mi chihuahua y se porta muy bien. También viene mi churri"

Tenéis una 'pequeña' en casa.

Sí, yo tengo una chihuahua, y ahora es casi más de mi chico que mía. Me la llevo a las grabaciones y se porta muy bien. También viene mi churri.

¿Cómo se toma Carlos las escenas de sexo de Irene?

Sabe que son una coreografía, y se ha hecho amigo de todos.

¿Te ves en las escenas de acción?

Yo creo que sí, me gusta mucho el deporte y soy ágil.

¿Cómo te imaginas en el futuro?

Yo espero que me salgan más proyectos de cine. Y siempre lo digo, me gustaría tener algo mío, no sé qué.

¿Una mujer emprendedora?

Sí, envidio a la gente emprendedora que saca adelante su propio proyecto. Aunque no sé qué hacer… Quisiera empezar algo, quizás una agencia de moda, publicar un libro o lanzar una canción.

¿Cantas?

Sí, pero sólo en la ducha, lo tengo muy en secreto (Carlos interrumpe para chivarnos: "Canta súper bien").

De música, ¿qué escuchas?

Sobre todo pop, también soy muy cursi y me van las baladas románticas… Me adapto a todo.

¿Otras aficiones?

El deporte, que me ha ayudado tanto física como mentalmente. Seguir una rutina siempre va bien. Desde hace cinco años voy al gimnasio, casi a diario. Me alucina hacer ejercicio escuchando música, es como tomarme un tiempo para mí. También me encanta viajar, pero ahora es un poco complicado.

En redes sociales has realizado muchos comentarios sobre jóvenes y salud mental.

Estos temas se tienen que normalizar. No quiero hacer aquí un drama, pero si tienes un problema de esas características, pues no pasa nada, somos humanos. ¿Por qué esconderlo y compartir en las redes sólo lo bonito, lo de color rosa?

¿Hablas en primera persona?

Hablo en general. Si algún día yo estoy mal y me apetece colgarlo, lo cuelgo. Cuanto más humano y realista seas, mejor, y sin tabúes.

"Soy un desastre con lo de las redes sociales"

¿Desde que eres conocida has ganado más seguidores?

Yo es que soy un desastre con lo de las redes sociales. Estoy en ellas pero no las veo. Apenas llevo la cuenta de Instagram, cuelgo mi día a día cuando me apetece, y a veces es cada chorrada… Algunas son fotos que quedaron mal, pero me gusta ser muy yo.

¿Qué ha supuesto la entrevista de David Broncano en 'La resistencia'? Te adelantaste a la pregunta del sexo, escandalizando a tu madre, en el público.

Fue una conversación normal, de madre e hija (risas). Me encantó ir al programa. Iba con miedo y al final David y todo el equipo fueron magníficos y me sentí como en casa, así que sólo puedo estar contenta de haber ido.

Tienes otro proyecto entre manos.

No sé si lo sabremos pronto, pero tenemos muchas expectativas. Estamos muy contentos de estar con este proyecto, yo creo que va a ser un 'boom'. Pero no puedo decir nada todavía, yo soy una mandada.

