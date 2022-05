Para cualquier amante de la moda, pocos placeres hay que se comparen al tener un armario organizado con un perfecto equilibro entre prendas básicas y de tendencia. Pero si tuviéramos que buscar, conseguir verdaderas gangas en las rebajas e invertir en ropa de marca son lo más equiparable que podemos encontrar. Por eso, cuando damos con ropa y accesorios que entran en ambas categorías, nuestro nivel de serotonina se dispara. Encontrar un bolso de Karl Lagerfeld con un 20% de descuento, reponer nuestra ropa deportiva de Nike gastando la mitad o conseguir un abrigo de The North Face por menos de 200 euros parecen un sueño, pero es posible en Zalando Privé. Así es, Zalando cuenta con un outlet a modo de club en el que sus miembros pueden acceder a ventas privadas todo el año sin tener que esperar a las campañas de rebajas tradicionales. ¿Quieres formar parte? Pues sigue leyendo porque te vamos a desvelar todas las claves para aprovechar sus ofertas al máximo en tus marcas favoritas.

Un outlet con más de 2.500 firmas

Ya no hay necesitad de esperar a las campañas de rebajas de enero y julio para irse de compras. Te presentamos Zalando Privé, el club de ventas privadas de Zalando presente en 14 países, en el que podrás comprar toda la ropa de outlet con hasta un 75% de descuento. Es decir, no se trata de la sección de ofertas de Zalando, sino de una plataforma distinta en la que podrás encontrar colecciones previas de tus marcas favoritas.

El funcionamiento es el siguiente: cada día, la web saca nuevas campañas de promociones que están disponibles por un tiempo limitado. Las campañas comienzan a las 7:00 durante la semana y a las 8:00 los fines de semana y suelen durar unos días. Sin embargo, las mejores ofertas suelen agotarse más rápido, así que deberás estar atenta para cazarlas antes que nadie.

¿Qué tipo de marcas puedes encontrar? Pues lo cierto es que Zalando Privé cuenta con más de 2.500 firmas, entre las que puedes encontrar Moschino o Karl Lagerfeld, pero también marcas más sport como Levi’s, Salsa o Pepe Jeans . Si estás buscando ropa deportiva para la ‘operación bikini’, también hay campañas de Nike y Adidas y si estás planeando una escapada a la montaña, The North Face también suele tener sus colecciones rebajadas en la web. Todo ello sin olvidar las marcas de accesorios, como los relojes de Emporio Armani, las joyas de Fossil y las sandalias de Pura López, que vienen de maravilla para nuestros looks de invitada de boda, bautizo o comunión. Irás tan guapa como las famosas.

Pero no sólo hay moda de mujer, la web también cuenta con categorías de hombre, niño, hogar e incluso tecnología, por lo que también podrás encontrar regalos perfectos para el día del Padre, cumpleaños y aniversarios y llevártelo todo en un mismo pedido.

Cómo comprar las mejores ofertas para ti

El primer paso es registrarse en la web de Zalando Privé e introducir tus datos, así como preferencias en cuanto a tallas y estilo de ropa. Seguidamente, se abrirá la pantalla principal donde podrás ver todas campañas activas actualmente en la web, ya sea ordenadas por marca, por categoría de prenda o de género. Una herramienta muy útil para explorar las novedades cuando no tienes muy claro qué estás buscando. Además, ahora mismo tienen una sección 'Dulces ofertas' en la que podrás encontrar una gran selección de productos con hasta el 80% de descuento.

Una vez hayas llenado la cesta de la compra con todos tus productos, es el momento de pasar por caja. Al igual que en Zalando, puedes pagar con tarjeta de crédito, pero Zalando Privé también te ofrece la posibilidad de pagar contra reembolso, por lo que no tendrás que abonar el precio hasta que recibas tu pedido.

Los gastos de envío tienen un precio único de 3,90 euros y los productos se envían al finalizar la campaña, por lo que pueden tardar a partir de una semana. Es decir, que si te compras una camisa de Calvin Klein el primer día de promoción, puede que no se envíe hasta que esta termine. No obstante, si necesitas recibir tu pedido cuánto antes, es conveniente que compres las promociones que indiquen 'tiempo reducido de entrega'. Excluirás de la cesta los productos que tardan más en enviarse pero tu ropa nueva llegará mucho antes.

Truco muy útil: activar los avisos de las próximas campañas de promociones de las marcas que te gustan.

Rebajas de mitad de temporada: las mejores marcas con -75% de descuento

No siempre es fácil esperar a las grandes campañas de rebajas para ir de compras. Por eso, las rebajas de mitad de temporada nos vienen como anillo al dedo ahora que la primavera ha subido las temperaturas y Zalando Privé ha sacado sus mejores promociones . Desde hoy día 10 de mayo hasta el 19 de mayo, el site va a ofrecer hasta un 80% de descuento. Marcas tan conocidas como Versus Versace (12-55/05 con hasta -75%), Vans (13-16/05 con hasta -75%) o Napapijri (15-18/05 con hasta -75%) entre muchas otras tendrán ofertas irresistibles. Así que ya sabes, únete ahora a Zalando Privé y sé la primera en disfrutar de las mejores ofertas de las firmas que todas quieren llevar.

