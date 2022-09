A simple vista, Paz Padilla y Patricia Pardo parecen no tener nada en común, más allá de que ambas son presentadoras de éxito y que han encontrado el amor en este 2022: la primera junto al fotógrafo Fran Medina y la segunda, junto al presentador Christian Gálvez. Pero hay algo más que las une y es su gusto a la hora de elegir estilismos. Los looks de la gaditana y la gallega no suelen pasar desapercibidos y ambas entienden de moda. Paz tiene su propia firma de ropa y complementos ('No ni ná') y Patricia ha vivido la moda desde pequeña ya que sus padres tenían tiendas de ropa.

Este miércoles 21 de septiembre, la presentadora de 'El programa de AR' ha llevado un llamativo top amarillo con cuello halter acabado en lazada. Lo ha combinado con una falda de tablas, de largo midi, del mismo color y tejido que el top. Un look con el que Patricia demostraba, una vez más, que el amarillo se ha convertido en su color favorito (a pesar de que durante un tiempo evitaba llevarlo por considerar que era una color que atraía la mala suerte).

El corte de la blusa nos resultaba familiar y es que hace apenas unos días, Paz Padilla llevó una camisa similar a la presentación del reestreno de la obra de teatro 'El humor de mi vida', en Madrid. Era de la firma sevillana Panambi y como toque original, la lazada era de tablas.

El escote halter está de moda. Es el que llega hasta el cuello y deja los hombros al descubierto, por lo que es ideal si tienes los hombros estrechos porque toda la atención de tu look estarán en esta zona. Otro detalle a tener en cuenta con este prenda es que, al ir anudado al cuello, suele acortarlo, pero siempre hay opciones -como la que hemos visto en Amazon- con el halter más bajo para que eso no ocurra. Y además lo tienes en varios colores: champán, rosa, celeste, verde...

