Patricia Pardo y Christian Gálvez continúan demostrando su amor a raudales. La pareja ha disfrutado de sus primeras vacaciones como novios en varios lugares a lo largo del panorama nacional y ahora internacional. Si hace unos días veíamos a la pareja en el Aeropuerto de Barajas de Madrid, ahora ya sabemos al lugar al que han viajado y hemos conocido las primeras imágenes que han compartido aunque no les hayamos visto juntos. "Lo que de verdad importa", ha asegurado Patricia Pardo en el pie de la primera foto en la que ha publicado su destino: Disneyland París. Un destino familia en el que está junto a sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Francisco Márquez y adonde también ha viajado Christian Gálvez, convirtiéndose en un viaje muy especial.

Aunque ya había testimonios sobre el encuentro entre Christian y las hijas de Patricia, es la primera ocasión en la que somos testigos de que el presentador conoce a las pequeñas. ¿Y cómo lo sabemos? Con una etiqueta que la presentadora ha añadido a la imagen: #asmiñasxoubiñas, es decir, "mis pequeñas niñas" mostrando que se encuentran con ella. Por su parte, Christian Gálvez incluía el siguiente comentario: "Sois magia", una expresión que muestra que la relación con las pequeñas es excelente.

La pareja hace seis meses que se deja ver unida por las calles de Madrid, un romance que saltó a la palestra y que hizo que Christian dedicara un mensaje de amor a su nueva novia en la radio y que ella agradeciera a través de sus redes sociales un romántico ramo de rosas rojas. Gestos de amor que no se han vuelto a repetir en público faltando incluso fotografías juntos en redes sociales, aunque no dudan en dejarse ver juntos paseando.