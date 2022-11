Rocío Monasterio posa con la moda de mujer más elegante. La política ofrece su entrevista más sincera para DIEZ MINUTOS y, además de abrir su corazón para nuestra revista, muestra las prendas y complementos que no pueden faltar en tu armario este otoño-invierno. En nuestro 'Gente con Estilo', Rocío recuerda cómo dejó su carrera como arquitecta para dedicarse a la política, que era una de sus grandes pasiones. También nos habla del sólido matrimonio que ha formado con Iván Espinosa de los Monteros con el que ha formado una familia numerosa con cuatro hijos, tres niñas y un niño, y recuerda los inicios de su romance. "A mí Iván me conquistó completamente. Los dos teníamos mundos totalmente distintos, porque el mío es mucho más artístico. Tener personalidades distintas ayuda, porque complementa" y desvela que fue un noviazgo a distancia. "Iván estaba estudiando en Chicago y yo estaba en Madrid. Luego me fui a Estados Unidos, pero estábamos en estados diferentes: yo en Florida y él en Nueva York. Después yo volví y monté una empresa, y él montó la suya allí. A los dos nos gustaba nuestra empresa y luchábamos por sacarla adelante. Era muy complicado y costoso" y reconoce que no ha sido fácil sacar adelante su familia numerosa.

Además de hablar de su familia y de políticas, Rocío Monasterio cambia, por un día, la política por las cámaras y posa con las tendencias de moda de mujer más elegantes. La arquitecta muestra las prendas más clásicas que no pueden faltar en tu armario.

Beatriz Velasco HEARST

Rocío Monasterio viste un jersey de Zara, 27,95 €, ; falda de Zara Limited Edition, 89,95 € , y sandalias de Ángel Alarcón, 89,90 € COMPRAR.

Beatriz Velasco HEARST

La política viste una blusa de raso, 99,90 € COMPRAR y una falda tubo, 89,90 € COMPRAR, ambas de la firma Rinascimiento; zapatos de Pons Quintana, 240 € COMPRAR y un brazalete que le regaló su madre.

Beatriz Velasco HEARST

La arquitecta lleva un vestido de Rinascimiento, 99,90 € COMPRAR , y zapatos de tacón de Pons Quintana, 240 € COMPRAR

Beatriz Velasco HEARST

Rocío Monasterio viste una americana de Alba Conde, 279 € COMPRAR y jersey de Teria Yabar, 54,90 € COMPRAR

Beatriz Velasco HEARST

Rocío luce un abrigo cruzado de ojo de perdiz de Alba Conde, 294 € COMPRAR ; botas de ante de It Shoes, 249 € COMPRAR , y unos pendientes regalo de una de sus hijas.

Cita en... La Masía de José Luis

José Luis

A pesar de su apretada agenda, Rocío nos reservó toda una mañana para estar con nosotros en La Masía de José Luis, ubicada en la Casa de Campo de Madrid. Un lugar muy especial para celebrar cualquier tipo de festejo y que en este momento ofrece menús especiales para las fechas navideñas, siempre con la esencia del clásico José Luis.

Mi belleza al descubierto

Beatriz Velasco HEARST

Antes de irme a la cama... Intento no echarme quitaesmalte en los ojos, porque siempre me confundo.

En mi bolso siempre llevo... Un brillo de labios.

Mi perfume... Ahora estoy utilizando uno de Zara.

Mi producto de belleza favorito... Una crema de cuerpo.

Voy a la peluquería... Una vez cada dos meses para que me corten el pelo.

Tardo en maquillarme... Unos siete minutos, aunque hay veces que más porque tengo interrupciones.

Deporte... Poco, pero me encantaría hacerlo. No tengo tiempo. Me encanta caminar por el monte y hacer surf con mis hijos en verano.

Cirugía estética... No lo he probado, igual en el futuro. Hay que aceptarse como eres.

Rocío Monasterio, sus productos de belleza favoritos I.C.O.N. Gel de Styling Protein 250 ml I.C.O.N. amazon.es 28,00 € Comprar I.C.O.N. Texturizador en polvo Powder I.C.O.N. amazon.es 51,22 € 34,00 € (34% de descuento) Comprar I.C.O.N. Allow Pomade Tratamiento Capilar, 60 Mililitros I.C.O.N. amazon.es 21,08 € Comprar Pack Antioxidante Reparador Rejuvenecedor Cabellos Dañados I.C.O.N. I.C.O.N. Tienda online D2 94,00 € Comprar

Rocío Monasterio posa con el equipo de DIEZ MINUTOS

Beatriz Velasco HEARST

Redactor: Daniel I. Carande. Fotos: Beatriz Velasco. Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: La Masía de José Luis. Paseo de la Puerta del Ángel, 3. Madrid. Telf.: 914 798 615. www.joseluis.es