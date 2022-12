Nuria Fergó lleva más de dos décadas en el mundo de la música. Saltó a la fama tras su paso por 'Operación Triunfo'. "Tuve la suerte de entrar en la primera edición de 'OT', de darme a conocer y de gustarle a la gente, porque si sigo aquí es por el público", nos cuenta. Y la concursante malagueña gustó mucho, por su voz, su forma de ser y por sus estilismos, que muchas en aquella época copiaban. Han pasado 20 años y la cantante sigue teniendo una figura espectacular y todas las prendas le sientan de maravilla. Así lo demostró en esta sesión en la que posó como una auténtica modelo con los looks que preparó para ella nuestras estilista, Isabel Dorado.

Nuria reconoce que le gusta la moda pero no se pone todo lo que se lleva, solo lo que le sienta bien y se siente cómoda. Estos conjuntos, además de quedarles de perfectos, son ideales para tus eventos de estas fiestas: vestidos de corte recto y elegantes, otros con volantes, trajes de terciopelo... Si te gustan estas prendas y complementos, a continuación te contamos dónde encontrarlos.

Bella y racial, con un vestido de volantes de Zara, 49,95 € ; sombrero de la misma firma, 29,95 € ; salones de Anonymous Copenhagen, 189 € COMPRAR; medias DIM, 25,90 € ; y pendientes de Zara, 12,95 € .

Con pantalón de Zara Collection, 39,95 € ; camisa masculina de Adolfo Domínguez, 129 € COMPRAR; joyas de Aristocrazy, COMPRAR.

Nuria luce un vestido de volantes de & Me Unlimited, 190 € COMPRAR; cinturón metálico de Glowrias, 9,95 € COMPRAR; salones de Anonymous Copenhagen,189 € COMPRAR; y pendientes de Zara, 19,95 € .

Muy estilizada con un vestido de Massimo Dutti, 89,95 € ; botines de Zara, 45,95 € ; y pendientes de Aristocrazy, 189 € COMPRAR.

La artista lleva un traje de terciopelo de Zara: chaqueta, 99, 95 € y pantalón, 59,95 € . El top de raso es de la misma firma, 29,95 € ; y los botines, de Omais, 165 € COMPRAR.

Cita en... Hotel Único Madrid

La sesión con Nuria tuvo lugar en el Hotel Único Madrid, situado en el barrio de Salamanca. Un lugar ideal para despedir el año con un viaje gastronómico dirigido por el reputado chef Ramón Freixa. En su propuesta, entre la tradición y la vanguardia, no faltan ostra, trufa, un micromenú de caviar, arroz socarrat, angulas, rodaballo, corzo, etc. Sin faltar los dulces, vinos y champagne, cotillón y las uvas de la suerte. Consulta precio y reserva.

Cómo me cuido... Intento comer sano, el deporte es fundamental, así como dormir bien. Y quererse uno mismo, claro. Qué parte de mi cuerpo mimo más.

Cuál es mi fuerte... Siempre me han dicho que mi fuerte es la mirada, y en mi ritual de belleza es vital desmaquillarme antes de acostarme, luego me pongo mis cremitas, de noche y de día, eso no falla.

El producto que no falta en mi aseo o llevo siempre en el bolso... El cacao, porque tengo los labios secos y he de estar echándome constantemente para hidratarlos.

Me interesa la moda... Me gusta, pero no me pongo todo lo que se lleva, solo lo que me sienta bien y con lo que me siento cómoda, no todo vale. Pero es inevitable estar al tanto de las tendencias, a una le gusta ir actual, con lo que se lleva.

Nuria Fergó, sus productos de belleza favoritos Champú Rene Furterer amazon.es 19,20 € Comprar Mascarilla reparadora Rene Furterer amazon.es 41,90 € Comprar Sérum restructurante Rene Furterer amazon.es 21,27 € Comprar Complexe 5 Rene Furterer amazon.es 40,90 € Comprar

Texto: Belén Alonso. Fotos: Fernando Roi. Ayudante de fotografía: Idoia Vitas. Estilismo: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Javier Reyes para Rene Furterer. Agradecimientos: Hotel Único Madrid. C/ Claudio Coello, 67. Madrid. Teléfono: 91 781 01 73.