Mónica Naranjo triunfa con su faceta de presentadora. Tras conducir con éxito la primera edición de 'La isla de las tentaciones', la cantante se ha consolidado como presentadora en el Benidorm Fest 2023 junto a Inés Hernand y Rodrigo Vázquez. "Este trabajo supone un nuevo comienzo y una oportunidad brutal. Un cambio de tercio. No seré jurado, sino un punto de apoyo, un papel más amable y agradecido", comentó la canante. Un trabajo para el que estrenó color de pelo, pasándose al 'blondie', y en el que también se ha hablado mucho de sus looks.

Para la gran final, en la que conoceremos al representante español de Eurovisión 2023, la cantante se ha decantado por un diseño de Alejandro de Miguel. El modisto manchego se ha desplazado hasta Benidorm para vestir a Mónica. Para crear el diseño, el modisto ha tomado la esencia de la ciudad costera bañada por el mar, denotándola de fantasía con su creación inspirada en las sirenas.

El vestido que recoge a la perfección la silueta de Mónica. Está hecho en pallet de lentejuelas plateadas con hombreras marcadas, que es ya un sello del diseñador y destaca el escote en V profunda y acordonado como referencia al significado en griego de sirena "las que atan y desatan" y como homenaje a su canción 'Desátame'.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Vestir a Mónica para la gran final ha sido un sueño para mí", asegura el diseñador que siempre ha sido un gran admirador de la cantante. Tras un mes de preparación para la gran final y dos pruebas en su atelier de Madrid, concreta que ha existido una gran complicidad entre ellos: "Ha sido un placer trabajar con mi admirada Mónica".