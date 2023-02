Irene Rosales ha revolucionado sus redes sociales con su último look. La mujer de Kiko Rivera comparte su día a día con sus casi 700.000 seguidores en Instagram y con tanto fan no es de extrañar que se cree un debate cada vez que publica un post. La influencer suele contar sus trucos de belleza, su rutina de ejercicios para estar en forma, la alimentación que sigue y sus looks. Esta vez Irene se levantaba 'vaquera' y mostraba su estilismo a sus seguidoras: pantalones y camisa vaquera. Hasta ahí todo normal, pero la sevillana acompañó el reel con una cuestión: "Un lunes muy vaquero. ¿Con o sin cinturón?", escribió junto a las imágenes. Y, claro, para gustos los colores.

Algunas de sus seguidoras comentaban que con cinturón; otras que sin él; está el team de las que le aconseja que mejor con la camisa por fuera; y las que directamente le recomiendan que la lleva abierta con un top debajo. Pero entre todas destaca el grupo que se había fijado en que el color de los vaqueros y la camisa era tan similar que podría pasar como una sola prenda: como un mono. Una idea muy original, que tú también puedes crear. Leyendo los comentarios te das cuenta de los infinitos looks que puedes crear con solo dos prendas. Dos básicos que, visto lo visto, no pueden faltar en tu armario. Y si además puedes hacerte con ellos al mejor precio, mejor, que mejor. Asi que te proponemos copiarlos:

En Amazon hemos encontrado una camisa vaquera con un 29% de descuento. Es de la firma Vero Moda y su precio habitual es de 39,99 € pero ahora la tienes por solo 29,95 €, aunque por tiempo limitado.

Amazon Camisa vaquera Vero Moda amazon.es 39,99 € 29,95 € (25% de descuento) Comprar

Una blusa que quedará ideal con estos pantalones vaqueros de la firma Only, que también tiene descuento en Amazon. ¡Están al 50%! De los 34,99 €, que es su precio recomendado se quedan en 17,50 €. Es un modelo 'skiny fit', con un ligero porcentaje de elasticidad que hace que se ajuste perfectamente a tu figura.

Amazon Pantalones vaqueros Only amazon.es 34,99 € 17,50 € (50% de descuento) Comprar

Si lo que te ha gustado del look de Irene Rosales es el efecto versión 'mono', también hemos encontrado un mono para ti a un gran precio. Este mono elástico de la firma Nina Carter que también puedes encontrar en Amazon. Cuesta 64,95 € y está hecho con un material elástico para ajustarse a tu silueta, tiene 5 bolsillos y costuras decorativas. Lleva trabillas en la cintura para ponerte un cinturón y 'convertirlo' en un dos piezas. Desde la marca avisan que da poca talla, así que si te animas a comprarlo infórmate en su guía de tallas.

Amazon Mono vaquero Nina Carter amazon.es 64,90 € Comprar

