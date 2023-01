Está a punto de cumplirse el primer aniversario del fichaje de Adela González por 'Sálvame' y -aunque no lo tenía fácil- en estos meses, la vasca se ha ganado el cariño del público con su naturalidad y su 'mano dura' algunos de los colaboradores. Tanto es así, que los espectadores ya no solo se fijan en su trabajo, también comentan en sus looks. Hace unos días, la presentadora y María Patiño comenzaban el programa dentro de un maletero, para escenificar el supuesto momento en el que Kiko Hernández se escondió en el maletero de un coche en Melilla y Adela compartió varias imagenes en sus redes sociales. En ellas se veía, el original collar, con la figura de dos niños, y han sido muchos los que le han preguntado la firma.

Adela ha explicado que "fue un regalo y quién me lo regaló no se acuerda de dónde lo compró". Lo que no ha dicho es que este colgante es especial para ella y no se separa de él. En la pieza se aprecia la figura de un niño y una niña. La presentadora fue madre de mellizos, Andrea y Eneko, en 2012, pero tristemente su hija falleció en mayo de 2020, a los 8 años, a consecuencia de un cáncer contra el que llevaba tiempo luchando. Una pérdida de la que también ha hablado en 'Sálvame'. En agosto de 2022, tras la muerte de Olivia Newton-John por un cáncer de mama, la presentadora 'paralizó' el programa para hacer un llamamiento. "Está muy bien que todos aportemos nuestro granito de arena para la investigación para luchar contra el cáncer. Empresarios, banqueros... Pero a quien realmente corresponde es a quienes hacen los presupuestos. Así que ya sabéis lo que tenéis que tener en cuenta", dijo mirando a cámara y arrancando el aplauso de sus compañeros.

Son muchas las famosas que apuestan por joyas personalizadas para demostrar el amor que sienten por sus hijos y sentir que siempre están con ellas. Complementos que no son llamativos y que quedan bien con cualquier look, como este collar que hemos encontrado en Amazon y totalmente personalizable. Solo tienes que eligir el diseño, el color y material que quieres y hacer clic en el botón 'Personalizar ahora'. Escribir los nombres que quieres -puede ser tu propio nombre, el de tus padres, amigos, hijos o dejarlo en blanco- y listo. En pocos días lo tienes en casa en una cajita regalo ideal. ¿Su precio? Desde 41,99 €.

