Marisa Martín Blázquez se define como "una payasa, siempre estoy haciendo tonterías con mis hijos, en mi casa, también soy a veces un poco intensa, hablo demasiado, creo que soy divertida". Y así nos lo demostró durante esta entrevista en la que charló, se divirtió y lo dio todo posando como una auténtica modelo con los looks que preparó para ella nuestras estilista, María Álvarez. Además, como buena profesional que sabe lo que es estar delante de las cámaras -lleva 18 años en 'El programa de Ana Rosa'- y detrás de ellas -tiene una agencia de prensa con Antonio Montero-, Marisa estuvo muy atenta a las indicaciones del fotógrafo y al resultado de las fotos.

En el fondo de armario de la periodista no faltan los vaqueros, pero a ella le sienta bien todo. Desde coloridos trajes de chaqueta hasta un vestido animal print, pasando por una camiseta (con vaqueros, por supuesto), diseñada por ella misma, porque Marisa es periodista, empresaria, escritora, agente literaria y diseñadora de camisetas con frases que ella misma escribe. Te mostramos todos los looks y te contamos dónde puedes encontrarlos.

Marisa, con traje de seda de Adriana Iglesias (c.p.v.): americana cruzada COMPRAR y pantalón ancho COMPRAR, zapatos de Magrit, 290 € COMPRAR y collar de Coolook, 634 € COMPRAR.

La periodista con conjunto estampado de Cayro, 119,90 € COMPRAR, zapatos denim de Zara, 35,95 € y pendientes de Coolook, 455 € COMPRAR.

La escritora con cazadora tipo biker de Ba&sh, 247 € ; vestido de encaje de Virginia Abzueta, 790 € COMPRAR; pendientes de plata y zirconitas de Coolook, 355 € COMPRAR y anillo de plata de Coolook, 145 € COMPRAR.

Marisa, con vestido de estampado de leopardo de seda de Adriana Iglesias, c.p.v. COMPRAR y zuecos hechos a mano de Sol Caleyo, 195 € COMPRAR.

Camiseta con mensaje de Marisa Martín Blázquez, 70 €; vaquero tipo flare, de Lois, 139,95 € COMPRAR; cinturón de tachuelas de The Kooples, 195 € ; pendientes de JadeJara, 41 € COMPRAR; y sandalias Versace, c.p.v.

Cita en... Plató Hearst

Quedamos con Marisa en el plató de Hearst, con luz natural y un montón de espacios donde poder hacer las fotos. Y lo cierto es que todo fue coser y cantar. Con más de 30 años de profesión a sus espaldas, la periodista no sólo sabe hacer preguntas, sino que tiene unas tablas increíbles para posar. No en vano también dirige junto a Antonio Montero una agencia de prensa. De fotos sabe un poco…

Sus secretos de belleza

Siempre huelo a… Woman, de Donna Karan.

Una prenda que no falta en mi armario... Un vaquero.

Mi primer sueldo lo gasté… Le compré una pulsera de oro a mi madre, que tenía unas circonitas porque no me daba el presupuesto para brillantes (risas).

Mi ritual de belleza diario... Desmaquillarme perfectamente y aplicarme por orden todas las cremas, sérum, contorno… Lo hago por la mañana y por la noche sin excusas.

Qué deporte hago... Hago deporte de fuerza, esquí, natación, yoga, Vinyasa, Hatha y yoga aéreo.

Cirugía estética ¿sí o no? No estoy en contra. Lo que no me gusta es la obsesión con la cirugía. Si quieres hacerte algo, lo haces, pero en manos de buenos médicos.

Marisa Martín Blázquez con el equipo de Diez Minutos

