Aunque las plataformas, en buena medida, se caractericen por la variedad de su catálogo y en eso tengan mucho que ver las adquisiciones que incorporan, lo cierto es que el mayor elemento diferenciador entre ellas es el de sus producciones originales. Pocas cosas hay más satisfactorias que descubrir un nuevo título en una de ellas que suponga un gran hallazgo, una buena película que nos atrape, entretenga, emocione o divierta, como ninguna otra puede hacerlo puesto que, de hecho, solo la puedes ver en tu proveedor de streaming de referencia.

Esa es una de las políticas en las que más ha invertido Netflix, probablemente la plataforma con un catálogo más amplio y variado de todas las empresas de streaming. Por eso, desde que tenemos noticias de su desembarco en España, allá por 2015, no hemos hecho otra cosa que valorar el lanzamiento de cada ficción inédita y engancharnos a ella. Por eso recopilamos cada año en nuestros listados temáticos de series y películas, como el de las mejores series de adolescentes de Netflix, sin olvidar los mejores documentales disponibles en Netflix y otro de los formatos estrella, el de los mejores realities que puedes ver en Netflix.



A ese respecto, además de conseguir ocupar una buena parte de nuestro ocio, Netflix ha sabido entender con el paso de los años, que su inversión no tiene porqué acotarse solo al sector del entretenimiento, sino que puede optar a la concepción original del cine como séptimo arte. Por eso, de un tiempo a esta parte, no ha escatimado en gastos pero tampoco en la elección de proyectos más arriesgados, quizá, que podían hacerles saborear otras mieles del éxito que nada tienen que ver con el número de visualizaciones, sino más bien con la apreciación de la crítica y las academias de cine.

Precisamente, en lo que se refiere a películas galardonadas, ya hicimos una selección de películas de Netflix con premios. Pero ahora es el turno de las mejor valoradas por la crítica internacional y nacional, puesto que en este listado hemos recopilado los títulos más apreciados dentro y fuera de las fronteras españolas. Aquí van las películas originales de Netflix con mejores críticas.