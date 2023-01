La nueva película multiversal de los Daniels es una de las más populares de 2022, lo que le ha valido estar entre las nominadas a mejor película de la Academia. Todo a la vez en todas partes ya se puede ver en streaming en Movistar. Sin embargo, los espectadores que deseen viajar a través de los multiversos no tendrán suerte si no disponen de este servicio, ya que aún no está disponible en alquiler.