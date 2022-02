Qué ha pasado en 'La hija del embajador': El embajador Güven le promete a Akin que traerá a su hija de vuelta a cambio de que este le diera una fuerte suma de dinero

Esta semana 'La hija del embajador' estrenó nuevo horario

Sancar y Nare observan aterrorizados como Güven se lleva a Melek en un coche mientras ellos son retenidos por la policía. “Dejadnos marchar”, gritan desesperados. Uno de los oficiales le pide a Nare que le entregue el pasaporte de la pequeña. “Su abuelo quiere llevársela a Montenegro y lo necesita para salir del país”, explica.

Antes de que la mujer reaccione, Sancar coge los papeles de su bolso y ante los agentes, los rompe: “Nuestra hija no se marcha de aquí”. Tanto Efeoglu como su expareja son apresados por destruir un documento oficial y deberán pasar la noche en el calabozo de la comisaría más cercana.

Sancar no entiende cómo es posible que Güven tenga la custodia de Melek. La única que tiene respuesta para eso es Nare. En la soledad de su celda, la chica recuerda cómo años atrás, luego de intentar suicidarse, se vio obligada a darle la tutela de su hija a su padre para evitar así que los servicios sociales se la quitaran. Ahora entiende que fue el mayor error de su vida.

Horas más tarde, Gediz aparece en las dependencias policiales y gracias a sus contactos, logra que la pareja sea puesta en libertad. Tanto Nare como Sancar se van directos al aeropuerto y vuelan hasta Montenegro, siguiendo los pasos que el embajador ha dado.

Menekse abandona la mansión familiar

La noticia del viaje de su marido con la que fuera su gran amor llega a oídos de Menekse, que tras recoger sus cosas, se marcha de la casa familiar acompañada de su madre. Halise, que sale con una escopeta en la mano, trata de impedirlo, pero no logra que su nuera recapacite y se quede.

A su vez, Sancar y Nare ya están en Montenegro. La joven se percata de que su amado conoce a la perfección el camino hasta su casa y entiende que él estuvo allí años atrás buscándola. Él le reconoce que así fue: “Vine a darte otra oportunidad, pero cuando Akin me dijo que te habías ido con tu novio, me largué”. Nare trata de hacerle entender que todo fue una mentira de pérfido hombre, pero Sancar no la cree.

