Este 17 de febrero va a quedar en la retina de la actriz Laura Londoño, y es que se ha convertido en el segundo más feliz de su vida tras traer al mundo a su segunda hija, a la que ha llamado Mikaela. La actriz de 'Café con aroma de mujer', que comparte protagonismo con William Levy, ha presumido de embarazo en todo momento desde que se enterara el pasado julio, en pleno rodaje de la serie de Netflix, que terminó cuando ella ya estaba de 3 meses. Ahora, por fin, ha podido ver la carita de su hija, que ha compartido en su cuenta de Instagram: "Ahora sí, se acabaron las fotos glamurosas por un buen rato. Ahora se viene lo lindo", ha escrito con humor junto a la foto en la que aparece cogiendo en brazos a su pequeña recién nacida.

Este ha sido el regalo perfecto, aunque tardío por sólo unos días, por su cumpleaños, ya que la propia Laura cumplía los 34 años tan sólo 4 días antes, el 13 de febrero. Sin duda, otra acuario que va a traer felicidad plena a la familia, que está al completo con el cineasta Santiago Mora -marido de Laura desde el año 2018- y la pequeña Allegra, que tiene ya 2 añitos... ¿o no? Bueno, quizá es pronto para saber si quieren ampliar la familia una vez más...

Por el momento, Laura piensa tomarse un tiempo de retiro para descansar y reponer pilas, además de estar con su pequeña, que ahora requiere toda su atención, pero en breve volverá a las promociones de 'Café con aroma de mujer', aunque tampoco le va a hacer mucha falta: la serie ya es todo un éxito en la plataforma y se ha posicionado como la producción más vista en las últimas semanas en hasta 20 países, desbancando a otras icónicas como 'La casa de papel' o 'La reina del flow', y enganchando a celebrities como Anabel Pantoja, Irene Rosales, Mercedes Milá o Alexia Rivas.

