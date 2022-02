Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Se llevó a Melek a la fuerza hasta Montenegro para lograr así que Nare volviera al país

Después de haber recuperado a Melek de manos de Güven, Sancar visita a Menekse en su casa y le pide que regrese con él a la mansión. Acto seguido, los dos se meten en la habitación matrimonial y cierran la puerta…mientras, Nare se queda a pasar la noche en la pequeña cabaña en la que ella y su amado vivieron años atrás su fatídica noche de bodas.

El dolor que le produce recordar aquel momento, hace que Nare arranque la corteza de un árbol en la que, siendo una adolescente, escribió su nombre y el de Sancar. Con los dedos sangrando, se retira a dormir o, por lo menos, a intentarlo.

Güven pierde todo el dinero de Sancar

Al día siguiente, Sancar amanece en la misma cama que su esposa ¿Habrán consumado finalmente su matrimonio? Paralelamente, Güven se despierta en un antro de mala muerte, con signos visibles de haber pasado horas jugando y bebiendo hasta la madrugada. De nuevo, su “afición” a las apuestas le ha hecho perder todo el dinero que Efeoglu le entregó a cambio de Melek. Otra vez está arruinado y le toca recurrir a Akin.

Por su parte, Nare se presenta en casa de Gediz. El chico, al ver sus manos malheridas, la cura y le ofrece nuevamente que se quede a vivir en su hogar. La joven, sintiéndose sola y desamparada, accede. Además, le cuenta que pedirá legalmente la custodia de Melek, pero antes que nada, necesita un trabajo para poder mantenerla: “Estudié en la facultad y sé muchos idiomas. Me contratarán pronto”. Gediz, por supuesto, se ofrece a ayudarla.

