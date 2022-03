Qué ha pasado en 'La hija del embajador': Güven perdió jugando todo el dinero que Sancar le dio a cambio de Melek

Güven pierde apostando los dos millones de euros que Sancar le dio a cambio de que le devolviera a Melek. El hombre recurre de nuevo a Akin para que le preste dinero y pueda así saldar su deuda con un mafioso de nombre Tibor. “Por favor, necesito tu ayuda”, suplica el embajador al hombre que considera como su hijo. Lo que no sabe es que este mantiene una alianza con Tibor para seguir manipulando a Güven a su conveniencia.

Lejos de allí, Melek sigue tratando de adaptarse a la vida en la mansión Efeoglu, pero Menekse no se pone nada fácil. La mujer, que tiene entre ceja y ceja a su hijastra, no duda en hacerle la vida imposible. Incluso, la obliga a ponerse un vestido que le compró a base de amenazas: “Si no haces lo que te digo, destrozaré toda la ropa que te compró tu madre”.

Nare encuentra un inesperado empleo

Por otro lado, Nare le cuenta a Gediz el motivo por el que trató de suicidarse en el pasado. Le relata cómo Akin abusó de ella en su dieciocho cumpleaños, movido por los celos, y Güven no la creyó cuando se lo contó, como tampoco lo hizo Sanzar: “Akin le hizo creer a todo el mundo que fueron relaciones consentidas. Yo, sintiéndome sola y dolida, solo pensaba en morirme”.

Al contrario que el resto del mundo, Gediz le dice que sí confía en su palabra y le ofrece un trabajo en la empresa que dirige con Sancar para poder reclamar legalmente la custodia de su hija: “Necesitas que el juez vea que puedes mantenerla sin ningún problema”. Nare se niega en un primer momento, pero posteriormente, decide hacer caso a su amigo.

Al día siguiente, cuando Sancar aparece por las oficinas y ve a Nare, monta en cólera contra Gediz: “¡Me prometiste que no la traerías aquí. Eres un traidor!”. Este defiende la decisión que tomó de contratar a la mujer alegando que la quiere: “Lo siento, pero me importa más ella que tú”. Sancar, celoso, golpea a su amigo y se arma una pelea entre los dos.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io